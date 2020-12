Juliš: V hlavě mám jen derby, už ho potřebujeme vyhrát. Bude to bojovný zápas

Praha Útočník Lukáš Juliš ze Sparty rychle hodil za hlavu čtvrteční porážku v Lille a myslí jen na nedělní zápas s pražským rivalem Slavií. Nejlepší střelec české ligy je přesvědčený, že domácím se podaří vstřelit první gól a ukončit čtyřletou sérii bez vítězství v derby.

Zatímco Slavia ve čtvrtek oslavila postup do jarní části Evropské ligy, Sparta v oslabení prohrála 1:2 v Lille a kolo před koncem základní části přišla o naději na play off. „Odehráli jsme velmi těžký zápas a nakonec jsme byli blízko tomu, že jsme mohli v posledním kole hrát s AC Milán o postup,“ řekl Juliš v rozhovoru pro klubovou televizi.

Sparta totiž i po vyloučení stopera Ondřeje Čelůstky šla do vedení a Lille se podařilo skóre otočit až v poslední desetiminutovce. Letenští tak mají před posledním zápasem, ve kterém na Letné příští týden přivítají AC Milán, nesmazatelnou ztrátu čtyř bodů na postupové příčky.

„Kvalita Lille a Milána byla o trochu větší než naše, takže gratulujeme a soustředíme se na derby,“ přidal šestadvacetiletý útočník. „Já už jsem ale na včerejší zápas zapomněl a mám v hlavě jen derby. Budeme na něj připravení,“ přidal Juliš, který se sedmi góly vede tabulku střelců nejvyšší soutěže.



Spartě patří v české lize druhá příčka se ztrátou dvou bodů na vedoucí Slavii a v derby se tak po 12 letech půjde o první místo. Aby však Letenští mohli pomýšlet na posun do čela, potřebují ukončit čtyři roky dlouhou sérii bez vítězství v zápasech s rivalem z Vršovic.

„V posledních letech v derby nebylo moc fotbalu a i teď to bude hodně bojovný zápas. Bude to také o prvním gólu a věřím, že ho dáme my a vyhrajeme,“ uvedl Juliš. „My hráči, fanoušci, trenéři a všichni, co tady pracují, už potřebujou derby vyhrát a vyhrajeme ho,“ prohlásil Juliš.