Karabach - Plzeň 0:0, skvělý brankář Staněk udržel naději na Ligu mistrů

Hraje se v úterý od 19 hodin, stadion byl během několika hodin vyprodaný. Nedivte se, když má český šampion po čtyřech letech skvělou možnost probojovat se znovu mezi evropskou smetánku.

Hlavní hvězdou prvního utkání v dalekém a rozpáleném Baku byl bez debat plzeňský brankář Staněk. To ovšem neznamená, že by pro soupeře v určitých fázích zápasu nebyla nebezpečná také Viktoria.

„Chtěli jsme tady uhrát dobrý výsledek, což se nám podařilo. V první půli měl soupeř dvě šance, ale to my taky. Škoda, že jsme je neproměnili. Po pauze už jsme domácí kromě jedné střely do ničeho nepustili,“ řekl plzeňský kouč Michal Bílek.

Na to, co všechno je v banku, se především v první půli hrál oboustranně otevřený a svižný fotbal. Hosté hrozili zejména po standardních situacích, zatímco domácí spoléhali spíš na rychlé kontry a perfektně zvládnutý přechod do útoku.

Neuteklo ani šest minut, když Staněk nadvakrát likvidoval první velkou příležitost protivníků v bílých dresech. Proti Vešovičově ráně se musel bleskově složit na zem, balon vyrazil na hranici pokutového území, odkud ho pro změnu prudkou ranou pod břevno prověřil Kady.

Plzeňští obránci, kteří mají s hbitými útočníky Karabachu v rychlostních soubojích problémy, se na Staňka, chytajícího v životní formě, během zápasu spoléhali opakovaně. Zasahovat nemusel, když Zoubir nedosáhl na křízný pas z pravé strany, proti jinému domácímu fotbalistovi však po necelé půlhodině vytáhl perfektní zákrok levou nohou.

Senegalec Wadji se po brejku prohnal kolem plzeňského kapitána Hejdy a připraveného brankáře nepřelstil ani chytrou střelou do protipohybu.

Na hrbolatém trávníku, jejž obíhá tartanová atletická dráha, a před naplněným třicetitisícovým hledištěm stadionu pojmenovaném po Tofiku Bachramovovi, známém ázerbájdžánském fotbalovém rozhodčím, to byla největší možnost prvního poločasu.

V tom druhém už domácí pálili častěji rovnou do Staňkových rukavic, což situaci plzeňskému brankáři usnadnilo. I tak ovšem musel deset minut před koncem vytáhnout mimo tři tyče nebezpečnou střelu střídajícího Ozobiče z osmnácti metrů.

Plzeň hrála s Karabahcem vyrovnanou partii pětačtyřicet minut.

Třeba hned při prvním rohovém kopu se do zakončení cpal Hejda, byť balon v souboji s Vešovičem netrefil čistě. To Chorého pokus po nacvičené akci musel z brankové čáry odkopávat bystrý Jankovič.

Urostlý plzeňský útočník pak sám připravil šanci i pro spoluhráče, když do malého pokutového území vrátil hlavou přetažený centr z levé strany. Kopic však balon v souboji s gólmanem Magomedalijevem netrefil.

Po přestávce už hosté v ofenzivě ubrali a brankáře soupeře vlastně vůbec neohrozili. Poté, co prostřídali, ztratili ofenzivní sílu. Domácí fotbalisté je už nepouštěli ke standardním situacím, z nichž Plzeň do té doby hrozila.

I proto je remíza z prvního utkání pro českého mistra zlatá.

V Baku, kde bylo i po jedenadvacáté hodiny místního času přes třicet stupňů Celsia a vysoká vlhkost, Viktoria nastoupila se čtyřmi obránci, pěti záložníky a jedním forvardem, i když do oficiálního zápisu nahlásila rozestavení se třemi stopery. Domácí tím chtěla zmást.

Zatrnulo jí po třiadvaceti minutách, kdy se Mosquera zbytečně montoval do sporu Sýkory s Vešovičem a domácího hráče poslal mimo hru k zemi, což zavánělo i možným vyloučením. Rozhodčí vytáhl žlutou kartu a parťák Chorý musel rozvášněného kolumbijského záložníka důrazně uklidňovat.

Mimochodem, žlutou kartu dostal v průběhu druhé půle také kapitán Hejda, který proto bude týmu v úterní odvetě scházet.

Plzeň už v kvalifikaci Champions League vyřadil finské Helsinky i moldavský Šeriff Tiraspol. Kromě skupiny Evropské ligy má už nyní jistý i tučný bonus ve výši 200 milionů korun. Postupem do Ligy mistrů by se však jen prvotní příjem vyšvihl takřka na dvojnásobek a další peníze by klub v průběhu sezony mohl inkasovat za jednotlivé výsledky.

Ázerbájdžánský mistr Karabach zatím v předkolech vyřadil Lech Poznaň z Polska, švýcarský FC Curych a naposledy i maďarský Ferencváros.