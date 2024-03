Obhájce Káníka, obžalovaného spolu s Berbrem, navrhl pro klienta jen pokutu

Za ovlivňování zápasů a za podíl na vyvedení peněz z Plzeňského krajského fotbalového svazu Káníkovi v úterý navrhl státní zástupce Jan Scholle v závěrečné řeči šest let a osm měsíců vězení a půlmilionový peněžitý trest. Káníkův obhájce dnes navrhl jen peněžitý trest v poloviční výši za podíl na vypsání faktur pro krajský fotbalový svaz.

Káník byl už v minulosti za úplatky kvůli ovlivňování fotbalových zápasů podmínečně odsouzen. Nyní ho obžaloba viní z podílu na ovlivnění dvou zápasů a vystavení faktur, jejichž prostřednictvím se vyváděly peníze z Plzeňského krajského fotbalového svazu.

V původně podané obžalobě státní zástupce navrhoval pro Káníka čtyři roky vězení a půlmilionovou pokutu. V úterý ale návrh výrazně zvýšil, protože Káník podle Scholleho před soudem vycouval ze svých předchozích přiznání, která učinil v přípravném řízení, a proto mu nemůže přiznat doznání jako polehčující okolnost.

Pro Berbra navrhl Scholle sedm let vězení a pokutu 5,55 milionu korun a pro bývalého sportovního ředitele klubu Slavoj Vyšehrad Romana Rogoze 7,5 roku a pokutu. Čtyři obžalovaní uzavřeli už loni dohody o vině a trestu a už mají pravomocné podmíněné a peněžité tresty a zákazy činnosti. Ostatním obžalovaným navrhuje Scholle rovněž podmíněné a peněžité tresty a zákaz činnosti.

Obžalovaný Michal Káník dorazil k plzeňskému okresnímu soudu vypovídat v kauze údajné fotbalové korupce okolo Romana Berbra.

„Závěrečným návrhem státního zástupce jsem byl nemile překvapen, s ohledem na průběh dokazování jsem si spíše myslel, že návrh proti obžalobě sníží,“ řekl Káníkův obhájce. Káník měl podle něj zájem uzavřít se státním zástupcem dohodu o vině a trestu, jako to udělali další čtyři obžalovaní. Žalobce na to ale nepřistoupil. Káník podle svého obhájce před soudem potvrdil, co řekl v přípravném řízení. „Dle mého názoru nedošlo k žádné významné změně,“ řekl advokát.

Odmítl rovněž, že byl Káník členem organizované zločinecké skupiny kolem Berbra, jak tvrdí obžaloba. „V hlavním líčení byla vyslechnuta řada svědků, dle mého názoru ani jeden z nich nepotvrdil tvrzení o zločinecké skupině, naopak mnozí vyvrátili, že by taková skupina existovala, a už vůbec nevyplynulo, že by můj klient byl součástí nějaké takové skupiny,“ uvedl Káníkův právník.

Připustil pouze podíl svého klienta na vypsání faktur na Plzeňský krajský fotbalový svaz. „Jako přiměřený trest je trest peněžitý v polovině státním zástupcem navrhované částky,“ dodal Káníkův obhájce.

Závěrečné řeči už přednesli obhájci většiny obžalovaných. Jednání bude pokračovat 22. dubna, zbývají ještě závěrečné řeči obhájců posledních pěti obžalovaných, řekl dnes ČTK soudce Vladimír Žák. Pak mohou pronést své závěrečné řeči i obžalovaní. Závěrečné řeči všech Berbrových obhájců a samotného Berbra, který dosud chyběl jen na dvou jednacích dnech soudu, budou 26. dubna. Rozsudek se očekává 19. června, několik dní před Berbrovými sedmdesátinami.

Zproštění obžaloby pro své klienty v závěrečných řečech dnes požadovali také obhájci bývalých rozhodčích Jana Cihláře, Roberta Houdka, Jiřího Hájka a Jiřího Musila.