Kde skončí Messi? V neděli by mohlo být jasno, všechny indicie ukazují na jeden velkoklub

Ta zpráva ve čtvrtek večer šokovala celý sportovní svět. A ne, nepřišla z olympijského Tokia.



„Začíná nová éra Barcelony,“ pronesl včera po poledni na mimořádné tiskové konferenci prezident klubu Joan Laporta.

Zatímco Barcelona vydala srdceryvné rozlučkové sedmiminutové video, on hodinu odpovídal na otázky novinářů.

Dotazy se týkaly dvou témat:



1. Konce klubové legendy a jednoho z nejlepších fotbalistů historie Lionela Messiho.

2. Mizerné finanční situace hrdého katalánského klubu, jehož dluhy se během posledních let vyšplhaly k těžko uvěřitelným 1,2 miliardy eur.

„Ty dluhy jsou obrovské, vyšší, než nám prve vycházely z oficiálně dostupných čísel. Jednání s Leem jsme stopli z objektivních důvodů, museli jsme dát stranou emoce a dívat se na realitu s chladnou hlavou. Už dohoda o jeho setrvání v sobě obsahovala dost rizik, ale byli jsme ochotni je podstoupit. Po auditu jsme zjistili, že nemůžeme,“ zaznělo z úst 59letetého právníka a také katalánského politika Laporty.

Do Barcelony se vrátil letos v březnu mimo jiné i díky slibu, že udrží v týmu Messiho.

Vypadalo to nadějně, vždyť argentinská modla se vrátila ve čtvrtek z dovolené, aby slavnostně podepsala smlouvu na pět let. Jenže místo oslav přišel fotbalový „pohřeb“.

Nešlo uskutečnit ani jednu variantu, kterou měl klub připravenou a se kterou Messi souhlasil.

Obě v sobě měly výrazné snížení platu (údajně až na 25 milionů eur ročně, dosud bral přitom Messi dle Forbesu čtyřnásobek, dle některých informací pětinásobek) s tím, že by mu další peníze přitekly na konto ve chvíli, až by se Barca dostala do lepší finanční situace.

„Nesplnil jsem slib, ale necítím za to zodpovědnost. Nemohli jsme naši dohodu s Messim zaregistrovat kvůli platovému stropu. Audit přišel tento týden a ukázal nám, že čísla jsou mnohem horší, než prezentovalo předchozí vedení. Jde to s námi od desíti k pěti. Před dvěma dny mi bohužel došlo, že se nebudeme moci domluvit,“ vysvětlil Laporta. Zároveň dodal, že ani tak nemá klub vyhráno.

S Messim byla platová položka klubu na 110 procentech příjmů. Bez něj by se dostala na 95 procent, pro splnění platového stropu se ale musí dostat pod 70 procent. Řečí čísel – stáhnout výplaty zhruba o 200 milionů eur.

Příběh má trhliny

Z tohoto důvodu dosud nezaregistrovala ani jednu z nových velkých letních posil – Emersona, Erika Garciu a věhlasné ofenzivní esa Memphise Depaye a Sergia Agüera. Ano, v přátelských utkáních nastoupit mohou, do ostrých duelů ale zatím nikoliv. A právě zde někteří vidí první rozpory s tím, co uvádí klub i sám Messi.

Garcia, Depay i Agüero sice přišli po konci smluv, takže zadarmo, ale jejich platy nulové rozhodně nebudou (stejně jako podpisové bonusy).

Například experti ESPN se ptají, proč k jejich pořízení Barcelona sáhla, když měla finanční problémy a neměla jistotu, že se jí povede prodat Dembélého, Umtitiho, Coutinha, Braithwaita a Pjaniče. Což se dosud nestalo, mimo jiné i proto, že nikdo z výše uvedených z Barcelony odejít nechce.

A pak je tu ještě jeden faktor.

Projekt Superligy. Ten sice skončil dříve, než začal, jenže trojlístek Juventus, Real Madrid a Barcelona z něj oficiálně nevystoupil.

MESSI V BARCELONĚ ■ STŘELECKÁ BILANCE

(A tým 2004-21) Liga: 520 zápasů – 474 gólů Pohár: 80 z. – 56 g. Liga mistrů: 149 z. – 120 g. Další (Superpoháry, MS klubů):

29 z. – 22 g. Celkem: 778 z. – 672 g. ■ TÝMOVÉ TROFEJE Liga: 10 titulů Španělský pohár: 7 trofejí Šp. Superpohár: 7 trofejí Liga mistrů: 4 trofeje Evropský Superpohár: 3 trofeje MS klubů: 3 trofeje ■ Individuální trofeje Zlatý míč: 6 vítězství Zlatá kopačka: 6 vítězství

Spekuluje se, že z tohoto důvodu se nechtějí oba španělští titáni vzdát svých televizních práv ve prospěch CVC Capitals Partners, která se ve středu domluvila s vedením La Ligy (španělské profesionální soutěže) na smlouvě, která soutěži přinese zhruba 3,5 miliardy eur výměnou za deset procent budoucích příjmů jednotlivých klubů. Smlouva byla mezi CVC a šéfem ligy Javierem Tebasem podepsána na 50 let.

Real už ji oficiálně napadl, Laporta si vyměnil s Tebasem několik ostrých vzkazů na sociálních sítích. Z infuze 320 milionů eur pro katalánský klub, díky které by mohl zaregistrovat nové posily a řešit dál Messiho, sešlo.

Jenže z idylky nic není, což ale dle experta BBC Andyho Westa nemusí ještě nic znamenat. Podle něj totiž nový partner La Ligy počítal, že Messi ve Španělsku zůstane, což je nyní nepravděpodobné. A Tebas je pod tlakem.

Zvláště, když hvězdný Argentinec měl už ve čtvrtek žhavit telefon a volat svému krajanovi, toho času trenérovi Paris St. Germain Mauriciu Pochettinovi.

Ten komunikaci potvrdil a už se vyznal z toho, jak krásné by bylo mít jej v týmu.

A jelikož další bohatý tým – Manchester City – ve čtvrtek podepsal za 115 milionů eur Jacka Grealishe, je PSG nyní opravdu jediný možný zájemce o Messiho služby.

Zamíří ten za svým kamarádem Neymarem a vystrnadí talentovaného Kyliana Mbappého, nebo dojde na Westova slova a dvacetiletý příběh Messi + Barcelona ještě u konce není?