Když Liberec něco měl, vytvořil si to přes Júsufa s Matouškem, pochválil své hráče na hostování Trpišovský

Praha Je to pořád poněkud ojedinělá věc: mateřský klub umožní fotbalistům, co jsou u soupeře na hostování, nastoupit ve vzájemném utkání. Tak jako Slavia v 11. kole svolila trojici Jan Matoušek, Júsuf Hilál a Mohamed Tijani naskočit za Liberec. „Byla to pro nás další překážka na cestě k vítězství, ti tři ukázali, že jsou kvalitní,“ prohlásil trenér Jindřich Trpišovský po výhře 3:0.

Urostlý stoper Tijani uprostřed defenzivy nezklamal, forvardi Matoušek s Júsufem patřili k nejvýraznějším osobám v modrém dresu.

Třeba první jmenovaný měl velkou šanci hned v úvodu, v samostatném úniku ale Ondřeje Koláře nepřekonal. Slavia na Matouškovo nasazení dokonce reagovala přesunutím Oscara, jenž v posledních týdnech plnil roli levého beka, do středu pole.

„Potřebovali jsme tam někoho, kdo se s Matouškem bude chytat, věděli jsme, že na desítce bude silný,“ vysvětlil Trpišovský. „Nebylo to pro Oscara nic jednoduchého.“



Slávistický kouč chválil i zbylé dva hosty v liberecké jedenáctce.

„Když Slovan něco měl, vytvořil si to většinou přes Júsufa s Matouškem,“ podotkl Trpišovský. „Júsuf byl nepříjemný v soubojích, Matyho jsem dlouho neviděl hrát v takové intenzitě, v takových sprintech. I díky tomu, že ve čtvrtek nehrál od začátku, měl spoustu sil,“ pokračoval.



„A Tijani zase vyřešil několik nepříjemných situací do defenzivy. Ti tři patřili k nejlepším hráčům z Liberce,“ chválil Trpišovský.



Jak vlastně došlo k tomu, že Slavia umožnila zapůjčeným fotbalistům nastoupit?

Dříve to v tuzemském prostředí pravidlem nebylo, naopak: ve smlouvách o hostování bývají dohody, jež nastoupit zapovídají, případně to povolují za nemalou finanční kompenzaci. Ostatně v loňském ročníku také ve Slovanu či Jablonci hostovalo několik slávistů, které severočeské kluby nemohly využít a proti mistrovi měly jen malou šanci na body.

Proto když se v Liberci v úvodu sezony ocitlo hned sedm hráčů z Edenu, rozproudila se vášnivá diskuse. Ligová fotbalová asociace dokonce uvedla, že by do řádů ráda zakotvila početní strop pro hosty z jednoho týmu.

Načež slávistický šéf Jaroslav Tvrdík přispěchal na Twitteru s poměrně revolučním upozorněním, že Slavia kmenovým hráčům ve startu ve vzájemném utkání bránit nebude.

Přesto do utkání naskočili jen tři. Jakub Jugas zůstal na lavičce, Daniel Kosek v nominaci nebyl. Michal Beran a Jakub Hromada raději nenastoupili, jelikož by se po podzimu měli do Slavie vrátit na zimní přípravu.

„Bylo to na diskusi, já i hráči jsme se shodli, že pro ně ani pro kohokoliv jiného není dobré, aby nastoupili a za čtrnáct dnů se tady hlásili na přípravu. Viděli jste, že zápas měl grády, byl vyhecovaný, nebylo to by to dobré. Byla to oboustranná debata s jasným výsledkem,“ uvedl liberecký trenér Pavel Hoftych.



„Jsme nicméně rádi, že pan Tvrdík a Slavia umožnili, co deklarovali před sezonou, přistoupili k tomu korektně. Kdyby to bylo jako loni, měli bychom torzo místo mančaftu,“ dodal.