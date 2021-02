Klopp oplakává matčinu smrt, na pohřeb nesmí. Titulu se zřekl, fanoušci bez respektu žádají jeho konec

Liverpool Lipsko vstupuje do úterního osmifinále Ligy mistrů proti Liverpoolu (21:00) v roli mírného favorita. Odvážné tvrzení, že? Jenže když vezmeme v potaz situaci v obou táborech, dává to smysl. Zatímco bývalý klub Patrika Schicka hraje ve velké pohodě, úřadující angličtí šampioni se trápí. Jürgen Klopp nečekanou krizi nenese dobře. Prožívá jedno z nejtěžších období nejen v kariéře, ale i v životě. Nedávno přišel o maminku Elisabeth, která ve věku jednaosmdesáti let nezvládla boj s virem covid-19.

„Znamenala pro mě všechno, byla naprosto jedinečná. Ale vím, že teď už je na lepším místě,“ vyjádřil se k rodinné tragédii trenér Reds. S maminkou, kterou viděl naposledy při jejích osmdesátých narozeninách, se nemohl ani rozloučit při pohřbu. Současná situace cestu z Německa do Anglie zkrátka nedovoluje.

„Jakmile to bude možné, uspořádáme nádherný vzpomínkový obřad,“ řekl třiapadesátiletý kouč, který ztratil i druhého z rodičů. Otec Norbert, mimochodem fotbalový brankář, zemřel v roce 2000. Pouze pár měsíců před tím, než jeho syn získal první trenérské angažmá v Mohuči.



Klopp se v uplynulých dnech dočkal obrovského množství zpráv a vzkazů. Podporu mu vyjádřili nejen fanoušci a hráči Liverpoolu, ale také zástupci z řad největších soupeřů. V podobných chvílích zkrátka musí fotbalová rivalita stranou.

„Upřímnou soustrast Jürgenovi a jeho rodině od všech z klubu,“ píše se na twitterovém účtu Manchesteru United, k němuž se přidali Tottenham, Arsenal, West Ham, Atlético Madrid a mnoho dalších.



Nereálná obhajoba

Zprávy o smrti Kloppovy maminky se objevily v průběhu minulého týdne. Trenér Reds ale uvedl, že covidu-19 podlehla už devatenáctého ledna, čímž se vysvětlilo jeho vystupování v médiích z poslední doby.

V rozhovorech působil unaveně, na dotazy novinářů hned několikrát reagoval až zbytečně podrážděně. Fanoušci za tím viděli frustraci z výsledků Liverpoolu. Teď už všichni vědí, že v první řadě šlo o něco úplně jiného.

Nespokojenost s předváděnou hrou ale určitě hrála roli. „Myslím si, že ztrátu na čelo tabulky už nedokážeme dohnat. Musíme se vyvarovat zbytečných chyb a začít zase vyhrávat zápasy. Nemohu tomu uvěřit, ale boj o titul už se nás netýká,“ hledal Klopp těžko slova po sobotní porážce 1:3 s Leicesterem.

An emotional Jurgen Klopp has conceded the Premier League title  pic.twitter.com/amxZISu6cl — ESPN FC (@ESPNFC) February 13, 2021

Bylo vidět, že je toho na něj moc. Neměl daleko k slzám. Jeho slova ale pouze popsala realitu. Na vedoucí Manchester City, který navíc disponuje jedním zápasem k dobru, ztrácí Reds propastných čtrnáct bodů. Z posledních deseti ligových kol zvládli pouze dvě, momentálně za sebou táhnou sérii tří porážek v řadě.



Špatní šampioni

Současná krize úřadujících šampionů má několik příčin. Liverpool od začátku sezony kosí zranění. Kloppovi v současnosti chybí deset hráčů, marodku už několik měsíců neopustili klíčoví stopeři Virgil van Dijk a Joe Gomez. A na trávníku je to znát.

Program osmifinále Ligy mistrů Úterý 21:00 Lipsko – Liverpool (utkání se odehraje v Budapešti), Barcelona – PSG Středa 21:00 Sevilla – Borussia Dortmund, Porto – Juventus

„Zranění určitě hrají roli, navíc jde o velmi zvláštní sezonu. Někdo říká, že Reds byli pouze zázrakem jedné sezony, ale to si nemyslím. Nechybí jim touha, ale přijdou mi absolutně vyčerpaní. Psychicky i fyzicky,“ připojil svůj názor expert stanice Sky Sports a bývalý zadák Manchesteru United Gary Neville.

„Loni získali titul, ale od nikoho z nich jsem neslyšel, že to chtějí dokázat znovu. Místo toho cílí jen na umístění v elitní čtyřce, pořád se na něco vymlouvají. Podle mě jsou špatnými šampiony,“ nebral si servítky Nevilleův kolega Roy Keane.

Nespokojenost se šíří i mezi fanoušky. Je to pochopitelné, vždyť jejich tým měl minulý rok v této fázi sezony o třicet bodů více. Někteří z nich dokonce žádají vyhazov třiapadesátiletého Němce a příchod Stevena Gerrarda, současného kouče skotských Rangers a liverpoolskou legendu.

A message for Jurgen Klopp outside Anfield today: You'll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/ASY02BaNnd — ESPN FC (@ESPNFC) February 14, 2021

„Svou vášní a energií přinesl do anglického fotbalu tolik radosti. Ano, jeho tým vypadá zranitelně. Šance na titul jsou pryč. Všichni si ale musí uvědomit, že právě přišel o blízkého člena rodiny. Má právo být emocionální. Chce to trochu respektu,“ nesouhlasil na Twitteru novinář Henry Winter z britského deníku The Times.



„Nezbláznili jste se náhodou?“ nemohl přání části příznivců uvěřit bývalý elitní kanonýr Gary Lineker, který provozuje na BBC fotbalový pořad Match of the Day.

„Z osobního hlediska si procházím složitým obdobím, ale žádnou pauzu nepotřebuji. Trenéra dělam třicet let. Umím věci rozdělovat, umím vypnout. Mám spoustu energie, nikdo se o mě nemusí bát,“ vzkázal charismatický Němec pochybovačům na tiskové konferenci před duelem s Lipskem, který se uskuteční na neutrální půdě v Budapešti.



Netřeba připomínat, že právě on získal pro Reds titul po dlouhých třiceti letech, triumfoval také v Lize mistrů. Lámat nad ním hůl po pár nepovedených zápasech je zcela mimo mísu. V době, kdy prochází složitým životním obdobím a týmu se nedaří, si zaslouží podporu a oporu ostatních.



Hymna Liverpoolu nese název You’ll Never Walk Alone (v překladu Nikdy nepůjdeš sám). Je načase, aby podobné zacházení pocítil také Klopp.