Klub to může posílit, semkne nás to, věří plzeňský trenér Guľa po vyřazení

Ačkoliv fotbalovou Plzeň po svém zimním příchodu nastartoval, jako by jeho kouzlo v pohárových předkolech vyprchalo. Adrian Guľa západočeský celek při svém premiérovém pokusu o postup do základní skupiny nedovedl. „Je to náročné, ale jeden tým prostě vždycky musí jít dál,“ konstatoval trenér Viktorie po prohře 0:1 s Beer Ševou v play off Evropské ligy.

Jen co utkání začalo, musela Plzeň řešit první starosti. Po faulu gólmana Hrušky totiž hosté zahrávali pokutový kop a zkušený záložník Josué nezaváhal. A kouč Guľa vymýšlel, co je třeba změnit, aby Západočeši v Izraeli uspěli.

Jenže na správné řešení nepřišel, vždyť si Viktoria za celý zápas ani nevytvořila pořádnou gólovou příležitost.

Čím to, že jste na Beer Ševu nedokázali vyzrát?

Byl to zápas kdo s koho, rozhodovaly mikrosituace. Tou první byla opět penaltová situace proti českému týmu, na otočení jsme ale měli dalších devadesát minut. Postupem času jsme poměrně zrychlili hru, ale nebylo tam tolik finálních přihrávek.



Jak jste viděl penaltovou situaci ze svého pohledu?

Teď už je o tom zbytečné hovořit, rozhodčí si to obhájí. Kluci mi akci už ukazovali na mobilu, ale nejsem sudí. Přesto jsme však prostě měli devadesát minut, abychom zareagovali, jak už jsem říkal.



Bylo vám brzy jasné, že musíte změnit taktiku?

O přestávce jsme si to vysvětlili, po půli to z kluků spadlo a bylo to lepší. Pak soupeř chodil do rychlých brejků a naše defenzivní koncentrace nebyla stoprocentní, přestože jsme to přestáli. Chyběl nám klid, který nás stál nakonec postup. I když se k nám odrazil míč, tak se hned zase odrazil k protivníkům.

Neříkáte si zpětně, že jste mohl víc zamíchat sestavou a dřív prostřídat?

Ztráceli jsme trpělivost při držení míče, centry přicházely až po třech nebo čtyřech dotycích, kdy už byla obrana zformovaná. Ale stavím hráče, protože jim věřím.

Čím vám soupeř činil největší problémy?

Věděli jsme, že mají jednoho extrémně rychlého hráče. S tím nic neuděláte, rychlý prostě je, ale chybělo nám lepší dostupování. A přišel inkriminovaný moment, který nás vyrušil. Nemyslím si však, že by byl soupeř pohybově zdatnější. Měli dva nebo tři rozdílové hráče, kteří nám dělali problémy v pozornosti. Když chcete útočit, tak musíte i důsledněji obsazovat hráče, kteří jsou připravení k rychlým brejkům.

Můžete popsat vaše pocity poté, co už je jasné, že si Viktoria základní skupinu pohárů letos nezahraje?

Cítíte zodpovědnost za klub, jsem z toho smutný. Řeknu chlapcům, že byli ostatní dny dobře nastavení. Je to náročné, ale jeden tým prostě vždycky musí jít dál. S takovými situacemi musíte ve fotbale počítat. Je to ale komplikace, to jednoznačně.



Co tohle vůbec pro klub znamená?

Co se týká šířky kádru, tak si k tomu ještě sedneme. Musíme důsledněji a vytrvaleji pracovat, tak sport funguje. Možná jsme měli někde udělat víc. Věřím, že takové věci klub ještě posílí. Semkne nás to a zažijeme snad v takových specifických zápasech víc radosti.