Klukům se musím omluvit, takové šance musím dávat, litoval Souček klíčového momentu

Glasgow Do konce zbývalo necelých deset minut, on stál na malém vápně, kam k němu propadl balon. Tutovka, vyložená příležitost, jasný gól. Jenže český fotbalista Tomáš Souček proti Skotsku nevyrovnal, přestřelil. „Možná jsem si to mohl dát i na dva doteky...,“ přemítal po porážce 0:1.

Když balon místo do sítě zamířil nad bránu, padl na trávník a hlavu schoval v dlaních.

Souček ve Skotsku jen dokreslil českou mizérii, smůlu v koncovce.

V největší šanci hostů v 82. minutě selhal, propadlý centr z pravého křídla mezi tři tyče nenasměroval. Moc dobře ví, že si měl poradit lépe.

„Bylo to tam nějak tečované, dlouho jsem balon neviděl a na poslední chvíli mi skočil u nohy. Každopádně jsem to měl trefit,“ hlesl český středopolař ve vysílání České televize.



„Beru to jako chybu, za níž se klukům musím omluvit. Takové šance musím dávat.“

Proč jste proti Skotsku nevstřelili gól? Chyběl důraz v pokutovém území?

Bylo tam hodně slibných momentů... První poločas i druhou půli jsme to valili, Skotové byli zalezlí ve vápně, nám chyběl důraz, možná trochu štěstí. Já sám měl tu obrovskou... Po rohu měl Alex Král další. Celkově jich bylo dost. Hrozně nás mrzí, že jsme to nezvládli.



Hráli Skoti tak, jak jste očekávali? Byl to velký boj?

Věděli jsme, že to bude jiný zápas než s Izraelem. Skoti jsou větší bojovníci, čekali jsme, že budeme mít převahu. Ale dostali jsme brzo gól, nicméně měli jsme celej zápas na to to otočit. Hráli jsme dobře, šli jsme do nich, ale napadly góly. Ty chyběly, ve fotbale rozhodujou.

Zkomplikovali jste si boj o první příčku, na Skoty ztrácíte dva duely před koncem čtyři body.

Jeli jsme sem vyhrát, po tom inkasovaném gólu minimálně neprohrát. Všichni si přejeme jít do elitní skupiny. Je to velký zklamání. Ale ještě není konec, uděláme vše pro to, abychom vyhráli oba zápasy a snad se dostali před Skoty.

Bylo znát, že na lavičce kvůli nákaze covidem-19 chyběl hlavní kouč Jaroslav Šilhavý?

Byli jsme s ním v úzkým kontaktu, tým převzal asistent pan Jiří Chytrý, je s trenérem Šilhavým dlouhou dobu... Asistent nám to předával. Tým zůstal stejnej, ale byli jsme v kontaktu i s těmi, co chyběli. Chtěli jsme vyhrát i pro ně.



Jak se ohlížíte za říjnovým reprezentačním srazem, který byl v mnoha ohledech velmi komplikovaný?

Bylo to složité, ale tak to dneska je. Člověk neví, co se bude dít druhý den. Známe to i z klubů. Musíme si zvyknout. Je to náročné, ale myslím, že jsme se s tím vypořádali.