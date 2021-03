Kolář o inkasovaném gólu: Situaci jsem nepodcenil. Mohl jsem do hráče jen skočit a byla by penalta

Praha Dostal zvláštní gól. „Ani nevím, jak se to tam seběhlo,“ kroutil hlavou ještě po zápase brankář slávistických fotbalistů Ondřej Kolář. I proto Slavia v úvodním osmifinále Evropské ligy se skotskými Rangers jen remizovala 1:1.

Standardní situace, centr přizvedává slávista Sima za sebe. Od dobíhajícího Goldsona, jenž byl v souboji s Bořilem, se míč odráží křížem přes celé malé vápno k druhé tyči.

Těsně před autovou čárou ho stíhá Hagi. Brankář Kolář tam je později a nedokáže zachytit přihrávku před prázdnou bránu. Helander pak má lehkou pozici. „Dostaneme gól ze situace, kterou soupeř ani nechtěl,“ říkal kouč Jindřich Trpišovský.

„Poslední dobou dostáváme góly ze standardek často,“ zalitoval Kolář v rozhovoru pro Českou televizi.

Nepodcenil jste spíš tu situaci?

Tak nepodcenil, asi bych to nestihl. Jediné, co jsem mohl udělat, by bylo, že bych do hráče skočil. Byla by z toho penalta, já bych dostal žlutou kartu a za týden v odvetě bych stál. Buď byla možnost, že to nestihne, nebo dá pod sebe. Vyšla bohužel ta druhá varianta.

Do té doby byl soupeř naprosto neškodný, vy jste ho jasně přehrávali. Rozhodl ten gól i o vývoji utkání?

Měli jsme tam sice za sebou pár nepřesností, kterými jsme jim pomohli. Přitom jsme je vyřešili, ale pak si nepohlídáme standardku. Je to škoda. Mrzí mě to. To se nám dřív nestávalo.

Po přestávce už to od vás nebylo ono. Proč?

Tím, že dali gól, se jim pak hrálo líp. Začali do toho šlapat, my je dostali na koně. Jedna jedna je pro ně výborný výsledek, i když pro nás taky není špatný.