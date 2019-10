Kolář útočil na Čechův rekord v neprůstřelnosti. ‚Mrzí to hodně‘‎, přiznal po brance od Příbrami

Praha Hlasitě se mluvilo o tom, že by mohl překonat Petra Čecha. Nakonec však Ondřej Kolář nepustil balon za svá záda „jen“ 788 minut. „Mrzí mě to hodně,“ přiznává slávistický gólman, jehož sérii možná překvapivě v domácím utkání (1:3) zastavil příbramský Michal Škoda.

K vyrovnání rekordu Petra Čecha ze sezony 2001/02 chybělo Kolářovi 114 minut. Jeho šňůra bez obdržené branky skončila po půl hodině, když příbramský bek Nový ostře vypálil z volného přímého kopu.

Štiplavý pokus ještě slávistický brankář vytěsnil na tyč, na dorážku Michala Škody už byl však krátký.

„Byl jsem rád, že jsem to ještě konečky prstů vyrazil, protože jsem sotva viděl, že to padá. Pak už jsem to viděl za sebou, ulevilo se mi, když jsem slyšel zvuk tyče, že se to odrazilo. Bohužel nešťastně k Michalu Škodovi, který to uklidil,“ popisoval Kolář.

Mrzí vás hodně, že série skončila?

Nebudu lhát. Mrzí to hodně, obzvlášť v zápase, ve kterém jsme hráli od začátku dobře. Měli jsme šance, které jsme neproměnili, a záhy jsme dostali gól a o to víc to mrzí.



Hráči Tomáš Souček a Ondřej Kolář ze Slavie a Tomáš Chorý z Plzně čekají, zda hlavní rozhodčí Pavel Franěk (vlevo) uzná gól. Po poradě s videorozhodčím Franěk branku Chorého uznal.

Přežil jste derby, penaltu proti Mladé Boleslavi, navíc Příbram ještě nedala gól venku. Nepřemýšlel jste spíš už nad utkáním s Plzní?

Dnešního zápasu jsem se trošku bál. Bylo to po reprezentační pauze, všichni víme, jak je složité se zase vrátit do klubu. Já z toho měl respekt. Ale mrzí to.

Projevila se v prvním poločase nesehranost po reprezentační přestávce?

Doplňovali jsme se nějak postupně, někdo hrál dřív, někdo později. Ale o tom to asi není. Do zápasu jsme vstoupili dobře, v hlavách vzniklo uspokojení, že to zvládneme. Bohužel jsme obdrželi gól a horko těžko se to otáčelo. Ale ukázali jsme sílu, že se nám to povedlo.

Skoro devět zápasů jste nedostal gól...

Je to zásluha celého týmu, obrana hraje výborně. Zatím jsme dostali jen smolné góly, jak v Teplicích, v Opavě anebo teď s Příbramí. Není to po nějakých chybách, góly vznikají náhodně. Hrajeme vzadu výborně.

Dá se začít taková série znovu?

Věřím, že jo. Ještě jsem mladej a mám to celý před sebou. Pokusím se o tu sérii znovu, nejlépe hned v Plzni.

Radost brankáře Slávie Ondřeje Koláře z proměněné penalty.

































Jak těžké teď bude se začít soustředit na utkání s Barcelonou?

Všichni se na zápas těšíme, půjdeme do toho na dvě stě procent a budeme chtít urvat nějaký bod. Sami jsme si ukázali, že můžeme hrát s takovými giganty, já osobně věřím, že je doma potrápíme a nějaký bod získáme.

Jak složitá bude příprava?

Trenér má v oblibě video a vždycky nás připraví dobře. Ale na rovinu: jejich hráči jsou výborní. Víme, jakou mají sílu, obzvlášť Messi. Víme, že hraje levou, ale na to se připravit nedá. Má překvapivý moment a vždycky to nějak vyřeší. Bude to hodně o naší organizaci, abychom nedělali zbytečné chyby.

Zkoumal jste už střelce Barcelony?

Vždycky se soustředím na nadcházející zápas. Zatím jsem zkoumal Příbram, teď budu zkoumat Barcelonu. Hráčů, kteří můžou dát gól, je tam hodně. Ale těch bylo i na Dortmundu a Interu, takže se na všechno připravujeme stejně.

Jaké by bylo nastartovat sérii neprůstřelnosti v Lize mistrů?

To by bylo krásný. Už jsme to mohli nastartovat s Interem, ale dostali jsme smolný gól v nastavení. Můžeme hrát s každým a když budeme hrát organizovaně, tak ten gól nemusíme dostat a třeba i nějaký dáme.

Je Barcelona tým, za který byste si chtěl někdy zahrát?

To je sen každého kluka. Ale je třeba se tam dostat postupnými krůčky.

Máte větší sebevědomí na Barcelonu po tom, jak jste se prezentovali v předchozích zápasech Ligy mistrů?

Ten styl nevyhovuje nikomu, protože je hodně náročný. Vidím, jak kluci běhaj, presujou... Koukal jsem na zápas Barcelony s Interem, kde s tím taky měla velké problémy. Věřím, že je potrápíme.