KOMENTÁŘ: Pánové rozhodčí, přestaňte si vysmívat fanouškům do obličeje!

Odborník žasne, laik se diví. Všude jinde na světě by se nejspíš stalo, že po kontroverzním výroku rozhodčího v předcházejícím kole si dají sudí minimálně v dalších zápasech obou inkriminovaných soupeřů pozor, aby se nepřipustili nějakou další kontroverzi. V českém fotbale je tomu však jinak. A fanoušci s tím nemohou nic dělat. Jen nechápavě koukat kolem sebe, ironicky se usmívat a hledět při tom někam ke Strahovu.

O co konkrétně jde? V předchozím, tedy 23. kole Fortuna ligy, se největší kontroverze staly v duelech Ostrava - Zlín (1:2) a Bohemians 1905 - Slavia (0:3).

V prvním případě nebyl na zápase přítomen videorozhodčí, takže když sudí přehlédl zjevné udeření loktem zlínského útočníka Tomáše Poznara do obličeje baníkovce Artoma Mešaninova v pokutovém území Zlína, chybně nebyl pro Ostravu nařízen pokutový kop.

Poznar navíc chybně nebyl vyloučen, zůstal na hřišti a mohl tak rozhodnout duel vítězným gólem.

Poznar rozhodl zápas kontroverzní penaltou

Disciplinární komise minulý týden rozhodla, že Poznara potrestá alespoň dodatečně dvouzápasovým trestem za surovou hru.

Jenže v případě dodatečného přezkoumávání se hráč může odvolat a to také Poznar udělal, takže než o jeho osudu rozhodne odvolací komise, může dál nastupovat. A to taky udělal.

Tomáš Poznar

A v sobotním duelu 24. kola s pražskou Duklou tak mohl být na hřišti. A v 96. minutě tak mohl z penalty rozhodnout o výhře Zlína 2:1.



A nutno podotknout, že se kontroverzní penalta se kopala poté, co sebou právě Poznar praštil teatrálně v pokutovém území soupeře. Jenže protože na hřišti chyběl videorozhodčí a výsledek zůstává v platnosti.

Dva totožné zákroky a dva zcela jiné verdikty

Ještě větším kontroverzním momentem z předchozího kola bylo odvolání úvodního gólu Bohemians v zápase se Slavii a nařízení penalty pro soupeře po zákroku Daniela Krcha na slávistu Lukáše Masopusta v pokutovém území Bohemians.

Slavia penaltu proměnila a zápas s přehledem vyhrála. Problémem však bylo, že se na správnosti verdiktu neshodli ani největší kapacity, kteří mají v Česku projekt videorozhodčího na starost.

„Videorozhodčí vstoupil do utkání chybně, má zasahovat do utkání jen v případě zjevných porušení pravidel a to se v tomto případě nestalo,“ uvedl český garant projektu videorozhodčího pro Mezinárodní pravidlovou komisi FIFA Roman Hrubeš.



Rozhodčí Pavel Královec.

I když ale byl gól odvolán, budiž. O to víc pak bila do očí situace z nedělního duelu Slavie s Baníkem, kde videorozhodčí opět přítomný byl.



A byl jím... Ano. Nepochopitelně Pavel Královec, který jako rozhodčí „úřadoval“ právě na zápase Bohemians 1905 - Slavia.

A tento Pavel Královec jako videorozhodčí skandálně posvětil v duelu Slavia - Baník sudímu Martinu Nenadálovi dvě totožné situaci na obou stranách posoudit naprosto odlišným způsobem.

V 5. minutě totiž Nenadál udělil žlutou kartu za simulování ostravskému Dame Diopovi poté, co spadl v pokutovém území Slavie po kontaktu s gólmanem Ondřejem Kolářem.

A nutno podotknout, že chybně. Kolář soupeře srazil nohou k zemi, Baník tedy měl kopat penaltu a žlutou kartu měl dostat Kolář.

Na druhé straně se totiž stala zcela stejná situace v 50. minutě, když gólman Ostravy Jan Laštůvka po totožném zákroku k zemi Petera Olayinku a tentokrát sudí Nenadál s posvěcením Královce penaltu odpískal.

A to, že Miroslav Stoch penaltu neproměnil a Slavia stejně vyhrála 4:0, nic nemění na skandálním verdiktu rozhodčích.



Ještě větší zhůvěřilostí pak byla Královcova pozápasová slova pro O2 TV Sport, že „šlo o úplně jiné dva zákroky,“ což byl definitivní výsměch do fanouškova obličeje.

Pánové rozhodčí si zkrátka i s posvěcením videa dělají z českých fanoušků neustále dobrý den a nehodlají v tom končit.