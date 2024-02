Sparťan Ryneš měl být vyloučen, Plzeň dala gól po chybně odpískaném faulu

Ryneš šel do hry v 66. minutě, o čtvrt hodiny později dostal žlutou kartu za to, že bezprostředně po odpískaní míč odkopl. V tu chvíli to bylo spíš necitlivé rozhodnutí sudího. V 84. minutě na polovině soupeře ze strany podrazil domácího Patrika Blahúta a v tu chvíli ho Szikszay ušetřil.

„Rozhodčí chybně neudělil žlutou kartu a následně nevyloučil hráče hostujícího družstva za bezohledné podražení soupeře v souboji o míč. VAR dle protokolu správně neintervenoval,“ oznámila komise.

Když právě Ryneš nastupoval společně s dalšími dvěma spoluhráči Victorem Olatunjim a Lukášem Haraslínem, během trojitého střídání Szikszay udělil žlutou kartu sparťanskému brankáři Peteru Vindahlovi. Za co? divili se mnozí.

„Na základě pokynu asistenta rozhodčího Volfa správně udělil žlutou kartu hostujícímu brankáři za nesportovní chování. Brankář během střídání hráčů v přerušené hře nesportovně gestikuloval rukama směrem k asistentovi rozhodčího,“ vysvětlila komise.

Ta veřejně komentovala tři situace z 22. kola Fortuna ligy, na které dostala podnět od novinářů. V Plzni chyboval i rozhodčí Ondřej Berka, který těsně před pokutovým územím Zlína nařídil přímý kop za ochotný pád Lukáše Kalvacha. Následně Jhon Mosquera z přímého kopu poslal Plzeň do vedení.

„V 19. minutě utkání rozhodčí chybně nařídil přímý volný kop pro domácí družstvo. O přestupek se nejednalo,“ řekl komise.

Podezřelý byl i druhý gól Plzně, který po Mosquerově střele dal Pavel Šulc. Z televizního záběru se zdá, že je na úrovni brankáře Stanislava Dostála a ostatní bránící hráči jsou od brankové čáry dál. Bez potřebné technologie, která v české lize zatím není dostupná, však ofsajd se stoprocentní jistotou určit nelze. Proto sudí gól na 2:0 uznali, Plzeň nakonec vyhrála 3:0.

V podještědském derby (3:3) rozhodčí Ondřej Pechanec správě nařídil pokutový kop za ruku libereckého záložníka Ivana Varfolomejeva. Penaltu jablonecký forvard Jan Chramosta proměnil.

„V 11. minutě utkání rozhodčí na základě intervence VAR správně nařídil pokutový kop pro hostující družstvo za hru rukou. Hráč domácího družstva zasáhl míč svou levou rukou, která v momentu dotyku míče zvětšovala prostor těla hráče,“ zdůvodnila komise.