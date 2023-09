Komise: Sudí v derby obstáli. Preciado měl jít ven, Bořil byl nejagresivnější

Komise to uvedla v tradičním komuniké po uplynulém ligovém kole.

Preciado zajel do Provoda u brankové čáry a soupeře, který odehrával balon do zámezí, levačkou ze shora přišlápl. „Podrážkou natažené nohy zasáhl soupeře do lýtka. VAR v tomto případě měl intervenovat,“ vyčetla komise neaktivitu Marku Radinovi v přenosovém voze a zmínila, že Preciadův zákrok splňoval parametry surové hry.

Kromě zmíněné situace rozhodčí pochválila za správně nařízenou penaltu pro Slavii po Preciadově faulu na Muhameda Tijaniho z 58. minuty a správně vyloučené duo Jan Bořil (Slavia), Ladislav Krejčí (Sparta) z rozmíšky ze závěru zápasu.

„Nejagresivnějším v této konfrontaci byl hráč domácího družstva č. 18,“ napsala komise o Bořilovi.

„Nejprve chytil zezadu za ramena hráče hostujícího družstva č. 28 (Tomáš Wiesner) a poté ho odstrčil. Následně konfrontace pokračovala mezi hráči Krejčím a Bořilem, kteří se vzájemně fyzicky napadli tím, že sebou násilně cloumali a strkali do oblasti hrudníku a krku. Poté Bořil strčil předloktím do oblasti krku hráče Lukáše Haraslína, čímž způsobil jeho pád.“

Právě odporné scény ze závěru taháku devátého kola i jedné z největších událostí celé fotbalové sezony zastínily veškeré předešlé dění. Odstartovaly v 81. minutě fauly u laviček, nejdřív Christos Zafeiris už se žlutou kartou přejel sparťana Jakuba Peška. Sudí Szikszay ale nepískal a „umožnil“ tak do následujícího souboje se zmíněným slávistou přijet Qazima Laciho.

Ani jeden nedostal kartu (Laci by se nejspíš nemohl divit, kdyby byl vyloučen) a komise se k ani jednomu zákroku nevyjádřila.

O několik akcí později slávistický střídající útočník Mojmír Chytil fauloval brankáře Petera Vindahla, který pak protivníka ležícího na zemi seřval. K oběma se v mžiku seběhl hrozen fotbalistů v obou barvách a poprali se přímo na trávníku.

Kromě zmíněných hráčů byli vyloučeni ještě sparťanský vedoucí mužstva Miroslav Baranek a slávistický asistent trenéra Pavel Řehák.

„Utkání Slavia – Sparta bylo pro tým rozhodčích velmi obtížné. Bylo plné osobních soubojů, přestupků a nesportovního chování hráčů a realizačních týmů obou družstev. V mnoha situacích obě družstva vůči sobě i rozhodčím ztrácela respekt. Rozhodčí této atmosféře nepodlehli, většinu herních situací rozhodčí posoudili správně a celkově dle názoru KR v utkání obstáli,“ míní komise.

Pražské derby připomínalo víc bitvu než fotbal. Statistici napočítali 24 faulů domácím a 15 hostům, zato pohledných akcí nebo střel pomálu. Od začátku létaly vzduchem negativní emoce – na trávníku i u střídaček, kde zejména domácí trenéři neustále vzrušeně gestikulovali směrem k sudím na ploše i ke čtvrtému rozhodčímu.

„Budeme opakovaně apelovat na rozhodčí, aby důsledněji postihovali nesportovní chování hráčů a realizačních týmů,“ uzavřela komise.