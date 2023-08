On to trefil nůžkami, nechápal Škrtel. Bývalý sparťan rozhodl výstavní trefou

„Čekal jsem leccos, ale aby dal Štetina gól nůžkami, to by mě nikdy nenapadlo,“ nechápal po utkání bývalý slovenský reprezentační obránce Martin Škrtel.

Na stadionu Antona Malatinského v Trnavě běžela 74. minuta, Kristián Koštrma ve skluzu odcentroval z brankové čáry, ve vápně si na míč počkal Štetina a akrobatickým způsobem ho poslal do sítě.

„Nevěděl jsem, jestli to spadne do brány, ale naštěstí se to povedlo,“ usmíval se po zápase dvaatřicetiletý Štetina, který strávil pět let ve Spartě a loni odešel po vypršení smlouvy.

Svým útočným výpadem přitom dost riskoval. Skóre bylo před jeho zásahem 2:1 pro Spartak a zápas mířil do prodloužení. Pokud by z protiútoku padl gól do otevřené obrany, domácí by na reakci už mnoho času neměli.

„Předskočil jsem ve středu hřiště soupeřova útočníka a rozehrál na spoluhráče. V tu chvíli jsem si řekl, že nebudu zastavovat a poběžím dál. Když na mě letěl centr, zkusil jsem ho zakončit,“ popisoval stoper po utkání pro RTVS.

Trnava i díky jeho gólu otočila nepříznivý vývoj dvojzápasu. V Polsku prohrála 1:2, doma sice vedla 2:0, ale soupeř dokázal snížit a výsledek v součtu srovnat.

„Tenhle stadion má svoje kouzlo. Když je vyprodaný, dokážeme porazit kohokoliv. Takhle se hraje o evropské poháry,“ rozplýval se domácí trenér Michal Gašparík.

„Fanoušci byli skvělí, postup je zčásti i jejich zásluha,“ přidal se Štetina.

Po prohraném prvním zápase to přitom kvůli nevýraznému výkonu Spartaku na postup nevypadalo. „Z prvního duelu jsme se poučili, věděli jsme, že musíme být odvážnější a sebevědomější,“ vysvětlil.

Slova o odvaze si vzal doslovně.

Čtvrteční gól byl navíc jeho třetím v letošních předkolech Konferenční ligy, z mužstva jich nikdo nedal víc. Úvodní duel proti lotyšské Audě sice vynechal, v odvetě však skóroval a následně se trefil v obou střetnutích s Lechem. Tři góly mimochodem vstřelil za celé své angažmá ve Spartě.

O postup do skupinové fáze zabojuje Trnava s Dniprem, které z Evropské ligy vyřadila Slavia (3:0 a 1:1). Ukrajinský vicemistr si tak nečekaně bude muset dávat největší pozor na stopera.