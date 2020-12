Kotal: Nejvíc nás srážejí chyby. V lize vás za ně nepotrestají vždy, ale v Evropě z toho padne gól pokaždé

Praha Ke třetí příčce dovedl Spartu v minulé sezoně, třetí je i po podzimní části. „Chtěli jsme mít třicet bodů, máme o dva míň, ale i tak to není špatný počin,“ řekl trenér sparťanských fotbalistů Václav Kotal.

Sparta získala osmadvacet bodů ze třinácti zápasů, z původního podzimního programu neodehrála utkání v Opavě, které má odložené na jaro.

V úterý ve svém závěrečném podzimním vystoupení remizovala s Libercem 1:1.

Do jara půjde s dvoubodovou ztrátou na Jablonec, na Slavii ji momentálně chybí čtyři body, ale lídr svůj duel 14. kola v Plzni hraje ve středu.

„Máme na čem pracovat. Nezvládli jsme zápasy v Plzni, s Libercem i se Slavií. S týmy, které byly v pohárech. Pořád nám něco chybí,“ řekl Kotal.



Co vám chybí nejvíc?

Nejvíc nás srážejí vlastní chyby. Vždyť i Liberci jsme v našem vápně přihráli do šance. V české lize vás soupeři ne vždycky potrestají, ale v Evropě z toho dostanete gól pokaždé. Chceme hrát kombinační fotbal, ale musí tam být bezpečnost. Někdy nám to trvá a pak jsou z toho chyby.

Co s tím?

Snažíme se na tom pracovat, ale individuální chyby tréninkem těžko odstraníte. Hráč si musí uvědomit, v jaké situaci jsou a jak ji řešit. Když si vezmu první gól v Plzni, nebo třetí se Slavií, to jsme soupeři darovali.

Liberci jste darovali kuriózním způsobem penaltu, sami těsně předtím pokutový kop neproměnili, už čtvrtý na podzim.

A zase se nám to stalo v zápase, kdy první gól udělá se zápasem strašně moc. Bylo to tak v derby, i teď s Libercem. Místo abychom vedli, tak jsme vzápětí prohrávali. Jsem rád, že kluci zabrali a vyrovnali. Škoda, že jsme to nedotáhli k vítězství.

Minimum fotbalu, zato zápas byl plný faulů, střetů, hádek, nevraživosti. Čekal jste to?

Přáli bychom si, aby byl klidnější průběh, ale asi to tak má být, vztahy jsou napjaté. Ale taky si myslím, že se dají najít i pozitivní věci a že tam i trocha toho fotbalu bylo.

Proč ho nebylo víc? Byl problém kvůli těžkému terénu?

Přitom nám během podzimu měnili trávu... Začalo pršet a hráči měli špatnou stabilitu. Ta spousta faulů pramenila z toho, že hráčům uklouzla stojná noha. Paradoxní je, že to zraněním odnesl Čelůstka, který se srazil se spoluhráčem.

Na lavičce jste měl omezené možnosti ke střídání. Jak bude ve Spartě vypadat přestupní období?

Je otázka, kdy se hráči uzdraví. Moc času není, přestávka krátká. Chtěli bychom mužstvo doplnit, víme, na jakých postech. Hlavně je to otázka kvality hráčů, kteří se nabízejí. Máme filozofii, z které nechceme ustoupit.