Krejčí slavil návrat gólem. Jsem rád, že už to mám za sebou, vtipkoval sparťan

Příbram Sparťanský fotbalista Ladislav Krejčí starší byl rád, že na první gól po návratu na Letnou z italské Boloni nemusel čekat příliš dlouho. Osmadvacetiletý krajní záložník vítěznou brankou nasměroval Pražany k výhře 3:1 v Příbrami v 5. kole první ligy a zároveň si připsal ještě jednu asistenci. Podle trenéra Václava Kotala se bude starší ze sparťanských jmenovců nadále zlepšovat.

Krejčí se za Spartu trefil poprvé od května 2016 a netradičně hlavou. „Nějak jsem nepřemýšlel, čím to bude. Spíše jsem si říkal, aby to přišlo co nejdříve, a jsem rád, že to už mám za sebou,“ řekl v nahrávce pro média Krejčí, který těsně před pauzou vrátil Spartě vedení 2:1.



Podruhé v ligové sezoně nastoupil v základní sestavě. Zatímco před týdnem hrál netradičně na pravém kraji zálohy, v Příbrami se vrátil na oblíbenou levou stranu.

„Ale mně je skutečně zcela jedno, kde hraju. Ano, na levé straně mi to možná sedí více, ale já chci být platný týmu. Beru úkoly, které mi svěří trenér,“ prohlásil člen širšího kádru české reprezentace.

Na Letnou se vrátil se zraněním. „Nějakou dobu mu trvalo, než se dal dohromady. Ale od chvíle, co může hrát, je ohromně platným hráčem. A bude se určitě ještě zlepšovat,“ uvedl trenér Kotal.

Krejčí připustil, že Sparta výhru proti snaživé Příbrami spíše ubojovala. „Je třeba ocenit i soupeře, protože bylo vidět, že se na nás Příbram velmi dobře připravila. Výborně nás presovali, byli pohybliví, my hráli pomalu, hodně staticky,“ uvedl Krejčí, který má v letenském týmu mladšího jmenovce.

Pražané po pěti kolech zůstávají bez ztráty bodu a vedou tabulku. „Začátek je to skvělý, ale máme nějaké plány a za těmi si jdeme. Ne každý výkon - jako třeba dnes - je ideální, a tak nás čeká ještě spoustu práce. Ale mít po pěti kolech 15 bodů je příjemné,“ dodal Krejčí.