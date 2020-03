Krize Sparty se prohlubuje. ‚Nejistota z nich byla cítit, někteří hráči si nevěřili,‘ říká střelec Poznar

Praha Byl u jednoho z klíčových momentů zápasu, který na Spartě skončil nerozhodně 2:2. Když Tomáše Poznara po necelé půl hodině zezadu skopl Georges Mandjeck, okamžitě mu blesklo hlavou: červená! „Byl jsem přesvědčený o tom, že jsem si míč dobře zpracoval a hned bych střílel,“ popisoval zlínský útočník situaci ze svého pohledu.

Rozhodčí Pavel Orel ovšem nejprve vytáhl žlutou kartu a až po impulzu od videorozhodčího a zhlédnutí záznamu svůj verdikt opravil a sparťanského obránce vyloučil.

„Mě to překvapilo, protože jsem měl pocit, že bych Poznara minimálně skluzem blokoval,“ poznamenal Hancko, který byl k incidentu na hřišti nejblíž.



A pokračoval: „Červená nás ovlivnila. Nemohli jsme tak vysoko presovat a museli jsme být v užším bloku. Přesto jsme se i v deseti dostali dvakrát do vedení, což ukázalo naše týmové schopnosti.“

Dvakrát ale těsný náskok také ztratili. Podruhé navíc na začátku nastaveného času, jen pár okamžiků po vstřeleném gólu, o kterém si v tu chvíli na Letné většina příznivců myslela, že je vítězný.

„Sparta není v příznivé situaci, je na ni obrovský mediální tlak a na hřišti to bylo cítit. Někteří hráči si možná tolik nevěřili. My toho chtěli využít, což se nám, myslím si, do jisté míry povedlo,“ těšilo Poznara.

Zleva Adam Hložek ze Sparty a Martin Cedidla ze Zlína.

Domácí vůbec nezachytili úvod. Místo, aby na soupeře vletěli, před vlastními fanoušky začali zakřiknutě. Proti soupeři, který se rve o záchranu, byli od začátku vlažní a nevýrazní. Čelili šancím, zatímco si sami dlouho žádnou nevytvořili.



„Přitom jsme byli vyhecovaní a chtěli jsme na soupeře vletět, vysoko presovat a být důrazní v soubojích, jenže všechny míče se v prvních minutách odrážely k soupeři,“ cítil i Hancko.

Sparta, která podobně jako Zlín získala první jarní bod, už ve středu na Letné nastoupí ve čtvrtfinále poháru s Baníkem Ostrava. Pak ji v lize čekají Slavia s Plzní, tedy ti nejlepší.

„Chvála bohu za to, protože nebudeme mít čas nad tím celý týden přemýšlet. Zanalyzujeme si to a budeme se chystat na Baník, proti kterému můžeme zachránit sezonu,“ věří Hancko.

Přes domácí pohár totiž pro Spartu vede cesta do Evropy, v lize na ni aktuálně ztrácí čtyři body.

„V tuhle chvíli je pro nás každý duel klíčový,“ řekl tichým hlasem novinářům kapitán Martin Frýdek. „Musíme toho jít na sto dvacet, na sto třicet procent.“