Kuka: Atmosféra derby je elektrizující, fanoušci na Tribuně Sever často předčí i bundesligové zápasy

Praha Poprvé od jara roku 2009 se v nedělním derby pražských S utká první a druhý tým české ligy, ve kterém půjde o přímý souboj o vedení v ligové tabulce. Slavia bude na Letné bojovat o udržení svého dvoubodového náskoku, Sparta se bude snažit o první výhru v derby od března 2016. „Sice budu mluvit jako fanda, ale myslím si, že má Slavia trošku navrch. Sparta je lehce oslabená o hráče jako Adam Hložek nebo navrátilce ze zranění,“ hodnotí v rozhovoru pro server Lidovky.cz jedna z legend Slavie Pavel Kuka.

„Fakt, že je derby zápasem prvního s druhým určitě pomůže celkové atraktivitě ligy, na druhou stranu je ale obrovská škoda, v jaké době se to utkání hraje. Derby by bylo beznadějně vyprodané, atmosféra by byla elektrizující. Jediným pozitivem je otevření hospod, takže si to lidi můžou užít alespoň částečně tam. Není to sice optimální ale je to nějaká náhražka s i když relativně velkým rizikem. Doufám, že se všichni budou vůči momentální situaci chovat zodpovědně a utkání si v klidu vychutnají,“ říká legendární slávistický útočník Pavel Kuka, jenž v červenobílem dresu nastupoval devět let.

Lidovky.cz: Co se vám vybaví když se řekne derby?

Určitě utkání sezony. Pro obě mužstva je to zápas pravdy, buď vás posune dál v boji o ligový titul nebo vás naopak stáhne. Týden před i po se v podstatě neřeší nic jiného, je to nejsledovanější utkání roku.

Lidovky.cz: Na které derby nejraději vzpomínáte?

Osmnáct let staré derby, které na Letné skončilo 4:4 a mně se povedlo vstřelit hattrick. Hrálo se před vyprodaným stadionem, padlo spoustu pěkných branek. Myslím si, že oběma fanouškovským táborům se to utkání muselo líbit

Lidovky.cz: Proměnila se za tu dobu nějak rivalita mezi Slavií a Spartou?

Podle mého názoru je proměnlivá, hodně záleží na tom, jak se Slavii i Spartě výsledkově daří. Teď je posledních několik sezon ať už v lize či v evropských pohárech na dobré výsledkové vlně Slavia, v Evropě k ní přistupují ostatní týmy s velkým respektem a dokážou se měřit i s těmi nejlepšími. Když vezmu v potaz to, čím Slavia v nedávné minulosti prošla, tak je to pro mě hrozně příjemné překvapení.

Lidovky.cz: Vy jste šest let působil v německé bundeslize. Přibližuje se jí derby svojí atmosférou?

Určitě. Poslední roky derby, utkání Slavie s Plzní, zápasy Slavie v evropských pohárech či vyprodaná Letná. Oba týmy mají výborné stadiony, které když jsou vyprodané, tak strhnou všechny okolo. Atmosféra na Slavii díky Tribuně Sever je prostě neskutečná, často atmosféra v Edenu předčívá i bundesligové zápasy. Nejde o celkový počet diváků ale o to, s jakým zapálením celý kotel fandí, je to neuvěřitelné, jaké choreografie dokáží vymyslet.

Lidovky.cz: Aktuálně jste hráčským agentem. Jak vás tato práce naplňuje?

Myslím si, že pro většinu hráčů kteří končí s kariérou je práce agenta lákává. Být neustále blízko svému koníčku mě naplňuje. Možnosti hovořit s mladými hráči, předávat jim své zkušenosti je úžasné. Přiznám se, že mě tato práce baví více v horizontu dospívání, je skvělé vidět ty nové a nadějné talenty, které vychováváme a chvíle, kdy se začnou zařazovat do profesionálního fotbalu. Jsem taky hrozně rád, že v poslední době vidíme spoustu nových mladých hráčů a že jsme překonali určitou krizi v práci s mládeží. Je úžasné sledovat, kolik nadějných talentů dokážeme v Česku v takových podmínkách vyprodukovat.

Lidovky.cz: Jak se vám líbí současný herní projev Slavie?

Slavia produkuje moderní a líbivý fotbal, je to skvělá práce trenérského týmu. Trenér Trpišovský i po několika letech neodstupuje od svého náročného pojetí fotbalu - ve velmi náročném tempu s řadou rychlostních hráčů. Slavia v současnosti dokáže běžecky trápit kluby na tom úplně nejvyšším levelu. Když si vezmu třeba utkání v Nice, kde Slavia Francouze přehrála fyzicky a ti v závěru už úplně odpadli. Tímto se podle mého liší úspěšné týmy od těch průměrných.

Slavia vs. Beer Ševa, Evropská liga: Abdallah Dipo Sima aOndřej Lingr slaví třetí branku domácích.

Lidovky.cz: Nemůžu se nezeptat na kometu posledních zápasu Abdallaha Simu.

To je běžné, stává se to. Je to důkaz vysoké kvality sportovního vedení ve Slavii, že dokáží objevit skrytou nadstavbu těchto hráčů. Je to o jeho rychlosti, pracovitosti a schopnostech dobrého výběru místa. Teď je ale otázka, jestli nastolený trend udrží, je to hodně o charakteru hráče. Pokud mu to ale vydrží, tak je už teď jasné, že český fotbal objevil dalšího hodně zajímavého hráče.

Lidovky.cz: Jak podle vás derby dopadne?

Všichni okolo mě tipují remízu. Sice budu mluvit jako fanda, ale myslím si, že má Slavia trošku navrch. Sparta je lehce oslabená o hráče jako Adam Hložek nebo navrátilce ze zranění, kteří ale ještě nejsou úplně fit. Můj tip tedy je, že Slavia potvrdí své kvalitní výkony a zvítězí.