Nejdražší a nejbizarnější přestup všech dob? Mbappého chtějí nenasytní Saúdové

Smůla, pak zklamání. Kylian Mbappé z Paris St. Germain poté, co video odhalilo, že jeho gól v osmifinále Ligy mistrů proti Bayernu nemůže být kvůli ofsajdu uznán. foto: AP

Zkuste si představit, že by se to doopravdy stalo. Kylian Mbappé, nejzářivější fotbalová hvězda současnosti, by zamával Paříži, odmítl Real Madrid a kývl na monstrózní nabídku ze Saúdské Arábie. Na tu, která od pondělí leží na stole.