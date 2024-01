Co bude s Mbappém? Hráč stále neví. Důležitější jsou klubové úspěchy, říká

Aby se dalo pochopit, proč v tuto chvíli Mbappé staví klubový zájem nad svůj vlastní, je potřeba se ohlédnout za posledními dvěma letními přestupovými obdobími.

V tom nejbližším totiž nejprve odmítl aktivovat opci, která by jeho stávající – již jednou prodloužený, dvouletý kontrakt protáhla o další rok. A poté poslal k ledu štědrou nabídku saúdskoarabského Al-Hilálu.

Z hráčova pohledu logické, z toho klubového, který investované miliony do hráčova rozvoje, platu a hlavně přestupu teď žádným způsobem nedostane zpátky, k naštvání.

I proto na konci léta Paris St. Germain svého nejlepšího střelce v historii vyřadil z týmu a musela přijít další vyjednávání s klubovým šéfem Násirem Al-Chelajfím, z nichž vzešla právě zmíněná dohoda. Na základě níž teď Mbappé vůbec hraje. A podle některých zdrojů se zřekl vysokých finančních bonusů.

„Jak jsem řekl, před námi jsou tituly, za kterými musíme jít, a jeden jsme už vyhráli. Takhle teď uvažuji. A co se týče budoucnosti? Opravdu ne, ještě jsem se nerozhodl,“ cituje útočníka BBC.

Sám by nejspíš nejradši přestoupil do Realu Madrid, který o něj nadále stojí. I když tentokrát hodlá podat nabídku, která bude jednak poslední a jednak značně odlišná od těch, jež přišly v posledních dvou letech. Po jedné z nich Mbappé podepsal v Paříži astronomické prodloužení s rozšířenými pravomocemi v klubu, loni pak zkrátka odmítl odejít.

„Na základě letní dohody je teď úplně jedno, jak se rozhodnu. Ochránili jsme zájem obou stran,“ dodal.

Podle serveru The Athletic však kontakt s madridským klubem dál trvá, jenže v téhle otázce záleží právě na Mbappém. „Španělé už stanovili termín do poloviny ledna, kdy se hráč musí rozhodnout o své budoucnosti,“ píše web.

Nikdo pořádně neví, jaké kroky učiní a hlavně kdy. Pokud by vyčkával až do léta, Realu už se pravděpodobně nedočká. „Kdybych věděl, co chci, proč bych to protahoval? To nedává smysl,“ řekl.

Nejen v Madridu ale vědí, že mnoho času už nezbývá. „Buď se zaváže, že k nim v létě přestoupí, nebo zůstane v Paříži nebo počká na jednání s jinými – každopádně teď je tím jediným, kdo rozhoduje o své budoucnosti,“ doplňuje The Athletic.

V Paříži si jsou pak dobře vědomi, že na Mbappého platu – v případě odchodu, ušetří kolem čtyřiceti milionů eur ročně. „Předseda Chelajfí by však případné další prodloužení smlouvy bral jako obrovské politické vítězství,“ pokračuje server.

V červnu pak navíc začíná evropský šampionát, kde bude Mbappé ve francouzském týmu hlavní hvězdou. Po turnaji určitě přijdou další lákavé nabídky, ale také se výrazně ztíží vyjednávací prostor, protože reprezentovat bude až do poloviny července.

Otázkou také je, zda kromě Realu ještě existuje v Evropě klub, který si Mbappého – v konkurenci všech těch megalomanských nabídek, jež v PSG v průběhu let dostával, může dovolit.