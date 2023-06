Z oslav přímo do repre. I my měli svého Grealishe, smál se Krejčí. Děsí se umělky

Jestli si už po ligovém ročníku stihl odpočinout?

„Ne!“ vypálí bez přemýšlení. Pak se uculí a o sparťanských oslavách poví: „Byly adekvátní tomu, co jsme dokázali.“

Tři dny po posledním utkání sezony se s partou spoluhráčů sebrali a za peníze z týmové kasy odletěli na řecký Mykonos.

„Bylo to perfektní. Svého Jacka Grealishe jsme měli asi taky, jen ho naštěstí nikdo nestihl zabrat na sociální sítě,“ vykládal Krejčí s úsměvem při narážce na anglického fotbalistu Manchesteru City, jehož divoké popíjení a výstřední chování zachycené na stovkách videí po nedávném zisku treble obletěly sociální sítě.

Pak už ale čtyřiadvacetiletý záložník či obránce zvážněl.

Jako tradičně mluvil do mikrofonu a kamer rozvážně a potichu: „Su fakt rád, v jakém počtu jsme s klukama vyrazili. A kdybychom titul zvládli vyhrát dřív, asi by nás cestovalo ještě víc. Takhle už měla řada z nás domluvené dovolené a nebylo jednoduché plány měnit. Přesto to byl další krásný zážitek.“

Přibude nějaký i po reprezentačním srazu?

„Doufám! Chceme sezonu zakončit výhrou, napravit poslední zaváhání z Moldavska, kde jsme remizovali nula nula,“ připomněl Krejčí poslední nezdar. „Už jsme viděli, jaké soupeř dostává branky, kde má vzadu mezery nebo jak reaguje při standardních situacích. Příprava bude pokračovat a věřím, že na Faerech uspějeme.“

Byť ho čeká teprve čtvrtý zápas v reprezentaci, Krejčího pozice vzhledem k vydařenému jaru, během něhož jako kapitán dotáhl Spartu k mistrovské trofeji, přirozeně stoupá.

„Já nad tím ale takhle nepřemýšlím. Snažím se pouze podávat dobré výkony na klubové úrovni, abych si vysloužil nominaci a start za národní tým. Osobně se po sezoně cítím super: jak herně, tak psychicky.“

Vždyť potom, co se po podzimu vylízal ze zdravotních trablů a vrátil se do základní sestavy, nasázel jedenáct branek, povětšinou z pozice stopera. V závěru ročníku ustál i několik kritických momentů, proměňoval rozhodující penalty.

Jeden strašák před ním ale zkraje reprezentačního srazu přece jen stojí: umělá tráva, na které se bude na Faerských ostrovech hrát.

„Nemám k ní pozitivní vztah,“ připouští. „Jelikož můj zdravotní stav nebyl vždycky ideální, každý tvrdší povrch mi dává zabrat. I při tréninku si dávám větší pozor, musím si terén pořádně osahat a přizpůsobit se tomu, že tělo reaguje trochu jinak. Není to fajn, ale beru to, jak to je. Na Spartě, kde se aktuálně chystáme, je umělka naštěstí dobrá, snad taková bude i na Faerech.“

Češi tam nastoupí v sobotu od 20.45, v úterý je pak čeká ještě příprava v Černé Hoře, kam už ale Krejčí ani někteří další hráči ze Sparty a Slavie nepocestují. Dostali volno navíc.

„Mě čeká asi deset dnů a bojoval jsem za každý z nich. Devětadvacátého pak nastupuju zpátky do přípravy Sparty a odlétáme na soustředění.“

Nová sezona pak pro Krejčího a spol. startuje o víkendu 22. a 23. července, dva týdny nato se Spartou vstoupí také do kvalifikace Ligy mistrů.