Legenda Liverpoolu chválí Součka: Osm gólů u záložníka zkrátka vyčnívá, je důvodem vzestupu West Hamu

Londýn Během předzápasového rozboru se s úžasem pozastavil nad statistikami Tomáše Součka. „Sto padesát vyhraných hlavičkových soubojů? Posledních deset let nikdo neměl taková čísla,“ prohlásil Jamie Carragher před duelem Premier League mezi West Hamem s Leedsem. „To je úplně mimo všechny normy.“

West Ham pondělní střetnutí s nováčkem vyhrál 2:0 a v klubu panuje dobrá nálada.

Vždyť mužstvo, které se - i díky zimní posile Součkovi - tak tak zachránilo, nyní útočí na evropské poháry. Do konce ročníku zbývá 11 kol a reálná může být i kvalifikace do Champions League: na čtvrtou Chelsea ztrácí parta kouče Davida Moyese dva body se zápasem k dobru.

O tom, že na vzestupu londýnského celku má významný podíl duo Tomáš Souček, Vladimír Coufal, není pochyb. A bylo o tom napsáno či vyřčeno mnohé. Přesto nejen angličtí odborníci stále nacházejí cesty, jak přínos českých reprezentantů vyzdvihnout.



Zmíněný Carragher, legenda Liverpoolu a uznávaný televizní expert, se ve své analýze zaměřil na souhru ve středu pole, jež West Ham zdobí.



„Z Premier League mě nenapadá moc lepších dvojic středních záložníků, než jste vy a Tomáš,“ říkal Carragher na Sky Sports v pozápasovém rozhovoru Declanu Riceovi.



 Tomas Soucek's stats this season



150 Aerial duels won 勞 pic.twitter.com/Y2IoyWuI3A — Football Daily (@footballdaily) March 8, 2021

Ten svého parťáka ocenil. „Je tak snadné nastupovat po jeho boku,“ řekl o Součkovi. „Je to rok, co spolu trénujeme a hrajeme. Skvěle si rozumíme. Já ho nechám nabíhat do vápna a dělat, co je třeba a on ví, že ho vzadu zastoupím. A funguje to i naopak. Je úžasný,“ pokračoval Rice.



„Neustále komunikuje, můžete mu věřit, nahrát mu do stísněného prostoru, je silný, hraje naplno, dává tomu vše. Někoho takového prostě chcete mít v týmu. Hraní po jeho boku mi velmi pomohlo, je fantastickou posilou,“ dodal.

Carragher naznačil, jak se oba fotbalisté doplňují: Rice třeba častěji vytváří příležitosti, má víc úspěšných přihrávek i pasů do protivníkova pokutového území. V soubojích mají čísla poměrně vyrovnaná, stejně tak v odebírání míčů. Kromě zmíněných hlaviček nicméně Souček spoluhráče překonává také ve vstřelených brankách.

„Osm gólů, to u záložníka zkrátka vyčnívá. Je to skvělé číslo a jeden z důvodů, proč je West Ham tam, kde je,“ ocenil Součka někdejší anglický reprezentant.



Ale abychom West Ham jen nechválili: výkon proti Leedsu měl navzdory tříbodovému zisku daleko k představám trenéra Moyese.

„Sice jsme měli zápas pod kontrolou, ale nelíbilo se mi to,“ uvedl skotský kouč. „Bojovali jsme, ale nehráli jsme dobře. Hráči jsou také zklamaní, protože na naše možnosti to nebyl dobrý výkon,“ prohlásil.



I to ukazuje, že už má West Ham vyšší ambice. Jak bylo naznačeno, může pomýšlet na nejlepší umístění od chvíle, co se do Premier League v roce 2012 vrátil. Dosavadním maximem je sedmá příčka ze sezony 2015/16, mezi elitní čtyřkou skončil naposledy před 35 lety!

„Zatím se nám daří a máme dobrou sezonu,“ podotkl Moyes. „Ale mohla by být i skvělá.“