Šok pro Slavii: z Maďarska si veze dvoubrankové manko, domácím pomohl vlastní gól a penalta

Stalo se to v závěru prvního poločasu. Maďarští šampioni posledních tří let dostali nečekaný dárek.

Slávista Lukáš Masopust seděl na polovině hřiště a nevěřícně kroutil hlavou. Zrovna se vracel zpátky poté, co na opačné straně hřiště nahrával pod sebe do vápna v nadějné situaci. Domácí ale balon získali a vyrazili do protiútoku, který zastavil skluzem Kačaraba. Myslel si, že zastavil i nebezpečí.

ONLINE Utkání jsme sledovali minutu po minutě.

Jenže míč, který směroval k brankáři Kolářovi, k údivu všech skončil za ním.



Slávistická jednička s páskou na rukávu malou domů nezpracovala. Neposedný balon se odrazil od drnu a doskákal do sítě. Ani Kačaraba, který se po skluzu zvedl a už se chtěl nabízet do rozehrávky, zprvu nechápal, proč hluční ultras Ferencvárose za Kolářovou bránou propukli v jásot.

Nedlouho po přestávce zaplněný stadion burácel ještě jednou. Maďarský horor totiž pro slávisty pokračoval.

Stoper Kačaraba, který při absenci potrestaného Kúdely hraje vedle Zimy, spolkl kličku Uzunimu a ve vápně jej nešikovně podrazil. Penaltu proměnil Kharatin a domácí, kteří do té chvíle kromě jedné možnosti v první půli neměli dopředu skoro nic, vedli o dva góly, ani nevěděli jak.

Fotbalisté Slavie rázem absolutně vypadli z role. Hořeli, byli k nepoznání. Každý Kolářův dotek s balonem doprovázel ironický řev z tribun. Holeš málem daroval Ferencvárosi třetí gól namazáním do úniku Nguenovi, brankář s přilbou tentokrát tým podržel.

Rozzlobený trenér Trpišovský, který už o pauze nahradil Plavšiče Olayinkou, v 53. minutě vystřídal další dva hráče. Místo Masopusta nastoupil Schranz, za Kuchtu naskočil Musa.

Jenže slávistům to prostě neklapalo. Viděli jste na nich nejistotu, nedůvěru ve vlastní schopnosti, nervozitu. Postupně se oklepali, pomohlo jim, že Ferencváros se zatáhl a spoléhal spíš na brejky. Mohli aspoň snížit.

Olayinka ale po Holešově centru hlavou minul a pak Schranz v největší tutovce hostů nenavázal na své gólové představení v lize proti Teplicím.

S ubíhajícími minutami se hrál až zběsilý fotbal nahoru dolů, další branku však nepřinesl.

Slavia přitom začala docela nadějně.

Trenér Trpišovský už poslal do zápasu některé reprezentanty, kteří měli delší dovolenou po Euru. Vpravo Masopust, uprostřed Ševčík s Holešem, nastoupil i Kuchta, jehož start se po viróze jevil nejistě.

Groupama Aréna, druhý největší stadion maďarské metropole, hlasitě bouřil, ještě než se koplo do míče. Jak opojné je znovu zažít fotbal s fanoušky!

Jen škoda, že tu kvůli restrikcím UEFA nemohli být žádní slávističtí. Atmosféra byla i tak fantastická.

Pořadatelé k nástupu fotbalistům pustili oficiální song domácích „Fradi“, jak se Ferencvárosi přezdívá, a nejhlučnější příznivci, které měl v první půli za zády slávista Kolář, dozpívali song a capella. Když plynule přešli v maďarskou hymnu, bralo to dech. Povstala celá aréna včetně domácích žurnalistů. Na závěr zařvali: „Hija hija Hungaria!“ A snad ani na okamžik nezmlkli.

Dvanáctý hráč.

Hůř se potom chápalo, jak s takovou podporou dovedli domácí v úvodu působit tak vlažně. Slávisté je zaskočili, zatlačili, přimáčkli k vápnu. Aktivním pohybem a napadáním dělali bohorovným bílozeleným starosti.

V tomto ohledu se hodně činil Kuchta, jenž trápil stopery Ferencvárose. Třeba perfektně odhadl moment, kdy napadat, uzmul balon střednímu obránci Mmaeemu a vybojoval přímý kop z dobré pozice. Stanciu ale vypálil přímo na Dibusze.

Mimochodem, právě Stanciu byl hodně vidět. Jeho proměna z čistokrevného špílmachra v týmového hráče, který jezdí po zadku a vzápětí kolmicí zakládá útočnou akci, působí místy až fascinujícím dojmem.

Rumunský záložník měl největší příležitost Slavie v první půli, která vzešla z aktivního, poctivého pohybu na ofenzivní třetině.

Narazil si s Plavšičem, drzou kličkou se probojoval do šestnáctky, vypálil z úhlu. Tou dobou to domácím drhlo, jak ukazovaly ne zrovna ojedinělé slovní výměny mezi hráči.

Ferencváros dokázal hru opticky vyrovnat a díky nedůrazu Zimy si vypracoval slibnou možnost průnikem do vápna z pravé strany, míč se od hostujících stoperů odrazil k Nguenovi, který jen těsně minul Kolářovu pravou tyč. Za slávistickým gólmanem zahřměl zklamaný výdech.

Nedlouho na to však mohl domácí kotel díky kiksu Koláře jásat a bohužel pro hosty to nebylo naposled.

Pohárový podzim už mají oba týmy zajištěný: poražený si zahraje v play off Evropské ligy s neúspěšným z dua Legia Varšava - Dinamo Záhřeb. V případě dalšího nezdaru ho čeká skupina nově vzniklé Konferenční ligy.

S tou by se slávisté asi těžko spokojili. Pokud chtějí udržet naději na Champions League, musejí však doma v Edenu pořádně zabrat.