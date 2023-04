Kouč Guardiola chválí defenzivu: Bayern nás chvílemi přehrával, my trestali

„Dříve jsme dostávali moc gólů. Teď máme pevnou obranu, což nám hodně pomáhá,“ pravil Guardiola před čtyřmi týdny.

A jeho slova platí stále. I během pasáží, ve kterých byl Bayern lepší, domácí nedělali chyby a nepustili německý celek do větší šance. Vždyť v první půli vystřelil na branku jen jednou.

„Když ale potom stojíte u hřiště, uvědomíte si, jak skvělý tým mají,“ uznal španělský kouč pro televizi BT Sport. „Zápas byl velmi vyrovnaný, v některých částech nás jasně přehrávali. Jenže nám se povedlo trestat jejich chyby.“

Jako třeba špatnou Upamecanovu rozehrávku, po které ukořistil míč Grealish a vyslal dopředu útočníka Haalanda. Ten, místo obvyklého zakončení, hledal centrem na zadní tyči nabíhajícího Silvu. 2:0. V tu chvíli byl Bayern zlomený.

Za dalších pět minut se už Haaland nerozpakoval a střílel. A nebyl by to běžný večer norského kanonýra, kdyby nepřekonal nějaký další milník. Žádnému jinému fotbalistovi z anglické Premier League se před ním nepovedlo vsítit 45 branek za sezonu v jednom ročníku.

Bernardo Silva z Manchesteru City skóruje proti Bayernu.

Rychlé góly pomohly eliminovat odpovědi nového kouče Bayernu Thomase Tuchela, který do té doby střídal pouze jednou. „Byli jsme agresivní a vyplatilo se. Na lavičce měli obrovskou hrozbu, takto jsme měli pojistku,“ popisoval Guardiola.

„Výsledek je pro nás strašně krutý. Sedmdesát minut jsme nehráli špatně, než pak přišel druhý gól. Navíc ve chvíli, kdy jsme se začali zvedat,“ smutnil Tuchel v rozhovoru pro televizi Prime Video.

Od 27. minuty totiž musel Bayern dotahovat. Ke střele z velké dálky napřáhl Rodrigo a levačkou parádně trefil horní roh. „Skvělý moment, zvlášť po takové ráně. Tou dobou se nám zrovna nedařilo, soupeř hrál velmi dobře,“ popisoval střelec.

Ale pohledná hra německému týmu nestačila. „Je to hořké, zasloužili jsme si aspoň jeden gól. I když to zní divně, zase jsem se do svého týmu zamiloval o něco víc. Za to, jak hráli. Byla to zábava,“ řekl Tuchel.

V křeči už pak Bayern ale žádné šance nevyužil. Jejich hrozby likvidoval výborný Nathan Aké, John Stones nebo brankář Ederson.

„Tenhle Bayern je ale speciální. Sice jsme uhráli dobrý výsledek, v Mnichově se však může stát cokoli. Vím to, protože jsem tam sám působil tři roky,“ mírnil nadšení Guardiola. „K vyřazení takových celků musíte zahrát skvěle dvakrát, a ne jen jednou.“

„Nemyslíme si, že je hotovo. Mají skvělý tým. Možná jsme předvedli precizní výkon, ale i příští týden se musíme pokusit ten zápas vyhrát,“ zdůraznil Rodrigo.

K postupu jim stačí neprohrát o více než dva góly. Když znovu nepustí Bayern do stoprocentních šancí, mají velkou šanci uspět. O postupujícím do semifinále rozhodne odveta ve středu 19. dubna.