Slavia už nyní blízko účasti v Evropské lize. Jaké vyhlídky mají Sparta a Plzeň?

První Slavia a druhá Sparta už osm kol před koncem sezony stoprocentně vědí, že v létě budou bojovat v předkolech. A je nanejvýš pravděpodobné, že svou cestu začnou v kvalifikaci o Ligu mistrů.

Možných scénářů z pohledu evropských pohárů je spousta, včetně toho, že slávisté půjdou přímo do základní části a připíší si bonus 400 milionů korun.

Jak by to tedy mohlo vypadat, když...

Slavia bude mistrem

Nejpravděpodobnější je, že Slavia půjde rovnou do čtvrtého předkola Ligy mistrů, což s sebou nese bonus minimálně 4,29 milionů eur, v přepočtu asi 107 milionů korun.

Český šampion má sice původně začít cestu v předkole druhém, ale téměř jistě dojde v kvalifikaci k posunům. Ty nastávají v momentě, když si letošní vítěz Ligy mistrů zajistí účast v příštím ročníku ze své domácí soutěže.

Volné místo v základní fázi pak nově zaplní tým s nejvyšším klubovým koeficientem z mistrovské fáze kvalifikace. Při pohledu na současný ročník mají nejvyšší šanci Šachtar Doněck, po něm už následuje Slavia. Pokud by Šachtar nevyhrál ukrajinskou ligu a Slavia triumfovala v české, postoupila by přímo do základní fáze Slavia.

Pokud ale Šachtar udrží současné postavení, půjde do Ligy mistrů on a jeho pozici v play off zaujme klub s nejvyšším koeficientem ze druhého předkola (do třetího žádné kluby nasazované nejsou). A tím by byla Slavia.

V tu chvíli zbývá do Ligy mistrů jediný krok, v závěrečném předkole bude nasazená, takže narazí na papírově slabšího soupeře. A pokud by ho nezvládla, přesune se do základní fáze Evropské ligy.

Jinými slovy: pokud Slavia vyhraje českou ligu a obhájce Ligy mistrů se do ní dostane z domácí soutěže, jsou červenobílí minimálně v Evropské lize.

Evropské poháry totiž prošly revolucí. Základní fáze se neodehrají ve skupinách, ale bude jedna tabulka pro všech šestatřicet účastníků a počet zápasů pak naroste ze šesti na osm.

Zároveň se mění podmínky v předkolech, kdy při přesunech nerozhoduje pořadí zemí v žebříčku koeficientů, ale koeficienty jednotlivých klubů, což zvýhodňuje úspěšné týmy v pohárech.

Slavia bude vicemistrem

Původně by měla začít ve druhém předkole, ale opět může dojít k posunům, pokud si vítěz letošního ročníku (tentokrát) Evropské ligy zajistí účast v Lize mistrů ze své domácí soutěže.

Ve čtvrtek startuje čtvrtfinále EL a favority na celkový triumf jsou Liverpool, Leverkusen a AC Milán. Všechny tyto týmy dost pravděpodobně obsadí ve svých domácích soutěžích pozici, která jim zaručí Ligu mistrů. Naději má také jeden z dalších italských čtvrtfinalistů AS Řím, nebo Atalanta Bergamo, protože země vyšle do příštího ročníku Champions League nejspíš pět klubů.

Pokud by Evropskou ligu vyhrály Marseille, West Ham, případně Benfica a jeden ze zmíněné italské dvojice, který v lize skončí mimo elitní pětku, žádné další volné místo v příštím ročníku Champions League nevznikne.

Když se však osud nakloní ve prospěch Slavie, ono volné místo zaplní klub s nejvyšší koeficientem ze všech kvalifikantů v Lize mistrů. Může to být Glasgow Rangers, zmíněný Šachtar a jeden z lisabonských klubů Sporting, nebo Benfica.

U Benfiky se zastavme. Pravděpodobně v Portugalsku obsadí druhou příčku, ale jako tým s nejvyšším koeficientem ze všech kvalifikantů převezme místo po obhájci Evropské ligy. Tím zároveň může být i ona, což na situaci nic nemění. A její místo v kvalifikaci i tak převezme Slavia, která se posune do 3. předkola nemistrovské fáze. To když nezvládne, přesune se do základní části Evropské ligy.

Liga mistrů 2024/2025 Čtyři nová místa

1) třetí tým ze země na pátém místě žebříčku národních koeficientů 2) dva týmy ze dvou nejúspěšnějších národů z předchozí sezony (pravděpodobně 5. týmy ze čtyř nejlepších lig, což jsou Anglie, Itálie, Španělsko a Německo) 3) jeden tým navíc z mistrovské větve kvalifikace, celkem jich z předkol (i s nemistrovskou částí) postoupí sedm, dosud to bylo šest

Z předchozích odstavců vyplývá, že pokud letošní Evropskou ligu vyhraje tým, který si Ligu mistrů zajistí z vlastní soutěže, Slavia jako český vicemistr bude mít jistotu příštího ročníku Evropské ligy nehledě na to, zda v české lize získá titul.

Slavii by pak nemělo ohrozit ani pravidlo, které neumožňuje, aby hůř postavený tým z ligové soutěže vyplnil volné místo na úkor líp postaveného týmu v ligové tabulce posledního ročníku své země, ačkoli má vyšší koeficient. Týkat by se to mělo přímých postupů do základní fáze, nikoli těch v rámci předkol.

Sparta bude mistrem

Druhé předkolo mistrovské části, žádné přesuny se Sparty netýkají, protože její koeficient je nízký. Jeden postup v kvalifikaci znamená jistotu aspoň Konferenční ligy.

Sparta bude vicemistrem

Druhé předkolo nemistrovské části, žádné přesuny se jí rovněž netýkají.

Ale pozor, pokud bude platit, že si vítěz Evropské ligy zajistí účast v Lize mistrů ze své domácí soutěže, a následně tak klub s nejvyšším koeficientem ze všech kvalifikantů (nejspíše Benfica) půjde přímo do základní fáze, Spartě pak ve druhém předkole kvůli všem přesunům ubudou dva silní soupeři, a díky tomu by mohla být při losu nasazená a utkala by se třeba se Sturmem Graz či Servette Ženeva.

Pokud by Sparta následně z druhého předkola postoupila, má tak jistotu Evropské ligy. Vyřazený ze třetího předkola nemistrovské části Ligy mistrů jde totiž přímo do základní fáze Evropské ligy.

Je paradoxní, že účast v základní fázi Evropské ligy je pro Spartu snadněji dosažitelná ze druhé příčky ve Fortuna lize, ale zase je o to těžší se dostat do Ligy mistrů.

Plzeň bude třetí a český pohár nevyhraje Zlín

Za těchto podmínek Plzeň do kvalifikace Evropské ligy vstoupí na pozici vítěze poháru, kterým může být buď sama, nebo jím bude Sparta, která už je prvním finalistou, ale zároveň si pravděpodobně zahraje o Ligu mistrů, a tak její místo připadne Západočechům.

Viktoria by měla začít ve třetím předkole, ale je tu šance, že se posune až do závěrečného předkola, které by pro ni už znamenalo účast v základní skupině Konferenční ligy, pokud by play off nezvládla.

Aby ta naděje žila, musí si vítěz letošního ročníku Konferenční ligy zajistit ze své domácí soutěže účast v Lize mistrů, nebo v některém z jejích předkol, nebo v Evropské lize, nebo v jejím závěrečném předkole. To je základní podmínka.

Další klíčovou roli v plzeňském osudu hrají Bruggy. Jen ty mohou, pokud budou týmem s nejvyšším koeficientem z celé kvalifikace, dostat Viktorii do čtvrtého předkola. K tomu je však zapotřebí několik podmínek.

V belgické lize potřebují převzít pozici vítěze poháru. To se stane, když obsadí třetí příčku a vítěz poháru bude hrát o Ligu mistrů (St. Gilloise).

A třetí podmínkou je, že do kvalifikace o Evropskou ligu se nedostane Ajax Amsterdam. Ten je v nizozemské lize šestý, potřeboval by se probít na čtvrté místo. Když ve finále poháru Feyenoord zdolá Nijmegen, stačí Ajaxu i pátá příčka. Když se Ajax dostane do předkola (v jeho případě do druhého), bude právě tím klubem s nejvyšším koeficientem, jenž postoupí přímo do základní fáze a žádné přesuny z „plzeňského“ třetího předkola se pak konat nebudou.

Plzeň je samozřejmě dál ve hře v Konferenční lize, ve čtvrtek vstoupí do čtvrtfinále domácím zápasem proti Fiorentině. A účast v Evropské lize si tak pořád může zajistit jako letošní vítěz.