Spartu v Evropské lize čeká Dinamo Záhřeb. AEK ho vyřadil dvěma góly v závěru

Sparťané začnou dvojzápas s Dinamem na jeho stadionu ve čtvrtek ve 20:00, domácí odvetu odehrají o týden později 31. srpna od 19:00 na Letné.

Český šampion přešel do 4. předkola podobně jako záhřebský tým po vypadnutí v kvalifikaci Ligy mistrů. Pražané mají jistotu účasti nejméně ve skupině Evropské konferenční ligy, kam klesnou v případě vyřazení od Dinama.

Odveta v Řecku se hrála netradičně v sobotu kvůli tomu, že UEFA přehodila pořadí zápasů. Aténští měli původně hostit 8. srpna úvodní duel, který byl ale po ubodání domácí fanouška před utkáním odložen.

AEK šel do odvety v příznivé pozici, jednobrankový náskok však v nastavení prvního poločasu ztratil po Šutalově dorážce zblízka. V 65. minutě si naběhl na kolmici Ljubičič a poslal hosty do dvougólové vedení.

Dinamo ještě do nastavení vstupovalo s postupovým výsledkem, ale v druhé minutě po dorážce po rohu srovnal Araujo. Když už se zdálo, že odveta půjde do prodloužení, nařídil norský rozhodčí Eskas penaltu pro domácí za ruku ve vápně. García sice z pokutového kopu trefil gólmana Livakoviče, ale Vida z dorážky v 10. minutě nastavení hlavou rozhodl o postupu domácích. Aténští otočili nepříznivý stav i v úvodním zápase, v němž také skórovali v závěru.

Dinamo šestkrát po sobě ovládlo chorvatskou ligu. Sparta se s ním utkala v letní přípravě 7. července během soustředění v zahraničí, kde s ním remizovala 1:1. Gól Pražanů dal hned ve druhé minutě křídelník Jakub Pešek.

Letenští už se záhřebským mužstvem hráli i v soutěžích UEFA, v roce 2008 vypadli v tehdejším Poháru UEFA po venkovní bezbrankové remíze a domácím nerozhodném výsledku 3:3. Pravidlo o vyšším počtu gólů vstřelených venku už ale neplatí. V únoru 2019 nestačila na Dinamo v Evropské lize Plzeň po vítězství 2:1 doma a prohře 0:3 venku.

AEK Atény : GNK Dinamo Záhřeb 2:2 (0:1) první zápas 2:1 - postupuje tým AEK Atény

Góly:

90+2. Araujo

90+10. Vida (vla.) Góly:

45+2. Špikić

65. Ljubičić

Sestavy:

Stankovic – Hajsafi, Moukoudi, Vida, Rota – Pineda, Szymański D. (C), Zuber, Jønsson, Amrabat – Garcia Sestavy:

Livaković (C) – Ljubičić, Šutalo, Ristovski S., Moharrami – Ivanušec, Mišić, Mykhaylichenko, Bulat, Špikić – Petković

Náhradníci:

Athanasiadis – Mohammadi, Gaćinović, van Weert, Araujo, Eliasson, Mantalos, , Mitoglou, Galanopoulos, Sidibé, Machairas, Pizzaro Náhradníci:

Nevistić – Šutalo, Bernauer, Baturina, Emreli, Drmić, Marin, Sučić, Kaneko, Rukavina, Lukanić, Perić

Žluté karty:

Žluté karty:

32. Ivanušec, 70. Mišić, 78. Mykhaylichenko, 83. Šutalo

Rozhodčí: Eskås (NOR) – Engan (NOR), Bashevkin (NOR)