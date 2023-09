Startuje Liga mistrů: dva opakované souboje, do akce půjdou i Češi

Od příští sezony 2024/25 totiž celá soutěž změní hrací model. Ze skupin se přejde k jednotné tabulce, počet týmů i zápasů se zvýší. Každý celek dostane místo tří soupeřů rovnou osm protivníků, s nimiž místo dvou utkání sehraje jen jedno.

UEFA si od toho slibuje větší atraktivitu a zaručeně také větší přísun peněz.

Nicméně zpět k tomu aktuálnímu, který startuje už v úterý v 18:45.

Jednotlivé celky los rozřadil do osmi skupin po čtyřech a každý s každým odehrají dvě utkání. Základní část pak skončí v prosinci. Do závěrečného play off postoupí šestnáct týmů, nejlepší dva čeká finále v londýnském Wembley, to přijde na řadu 1. června 2024.

Titul obhajuje Manchester City, který loni v Istanbulu zvítězil 1:0 nad italským Interem Milán.

Oba finalisté teď narazí ve skupinách na jednoho ze svých soupeřů z loňské vyřazovací části.

Zdá se, že pro City je Lipsko velmi oblíbený soupeř. Loni si s ním v osmifinále po výsledcích 1:1 a 7:0 poradili snadno. V domácí odvetě se blýskl norský fantom Erling Haaland pěti góly. Před dvěma lety ve skupině jejich vzájemné souboje dopadly 1:2 a 6:3 pro anglické mužstvo.

Erling Haaland oslavuje svůj čtvrtý gól v utkání proti Lipsku.

Vedle nich budou v letošní skupině G ještě Crvena Zvezda a Young Boys.

Inter po půl roce narazí opět na Benfiku, kde působí český obránce David Jurásek. V portugalském hlavním městě zvítězil 2:0, doma po dramatickém zápase remizoval 3:3 a postoupil do semifinále.

Kromě nich jsou ve skupině D také španělský Real Sociedad, jenž se do milionářské soutěže vrací po deseti letech, a rakouský Salzburg - pravidelný účastník v posledních pěti ročnících.

Samozřejmě nechybí ani další favoriti na zisk poháru: Bayern, Real Madrid, PSG nebo Barcelona, která ve skupině narazí třeba na Antverpy, jež se v Lize mistrů představí úplně poprvé. To samé platí i pro Union Berlín, v němž působí český záložník Alex Král.

Bundesligový klub loni skončil čtvrtý, do roku 2019 ani nehrál v nejvyšší soutěži. Teď s příjezdem Realu Madrid zažívá pohádku.

Záložník Alex Král z Unionu Berlín (vpravo) stíhá Yussufa Poulsena z Lipska.

V soutěži se dlouho neukázalo třeba francouzské Lens, které se vrací po více než dvaceti letech.

Podobně je na tom Newcastle, jenž hned v prvním kole vyráží na AC Milán. Štědře dotovaný anglický celek loni skončil v Premier League na čtvrtém místě, milánský klub v Lize mistrů došel až do semifinále. Divácky atraktivní souboj pak celý ročník přímo otevře.

Ve stejné skupině, asi nejtěžší ze všech, se pak střetne Borussia Dortmund s PSG.

V prvním kole také Bayern vyzve Manchester United a gólové hody může přinést souboj Manchesteru City s Crvenou Zvezdou, kde hraje bývalý slávista a nigerijský útočník Peter Olayinka nebo gabonský exsparťan Guélor Kanga.

Z českých legionářů se v soutěži představí ještě Ondřej Lingr, jenž ke konci přestupního období zamířil do nizozemského Feyenoordu. Ten ve skupině čeká Celtic, Atlético Madrid a Lazio Řím.

V kádru Bragy pak působí i gólman Lukáš Horníček coby dvojka za brazilskou stálicí Matheusem Magalhaesem.

Jesus Navas jako vítěz Evropské ligy se Sevillou

Celek, který po šesti utkáních skončí na třetím místě, se poté přesune do play off Evropské ligy. Toto místo tradičně obsazovala Sevilla, jež si pak znovu díky vítězství v „druhé“ evropské soutěži zajistila účast v Lize mistrů.

Kdo ve skupině skončí poslední, v evropských pohárech skončí. Jak dopadne úvodní základní část? Překvapí některý z outsiderů nebo vyhoří některý favorit?

Sledujte už od úterních 18:45 v podrobných online reportážích.