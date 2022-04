Karim Veliký. Může si fantom Benzema vystřílet Zlatý míč?

43 soutěžních zápasů v sezoně, 42 gólů a 14 asistencí. To je samo o sobě famózní bilance, nicméně Benzemova síla má ještě větší přesah. Coby kapitán vede Real Madrid ke španělskému titulu, pomáhá bránit, startuje brejky a tuze rád by popáté dobyl Ligu mistrů. Našlápnuto má výtečně.

A co ten Zlatý míč?

K nejcennější individuální ceně vede klikatá cesta, ale Benzema ji projít může. Po třicítce si vede čím dál líp. „Zraje jako víno,“ usmíval se trenér Carlo Ancelotti po středeční show.

Mimochodem, Benzema se před zápasem docela opotil, když zjistil, že nemá akreditační kartičku, která každému umožňuje volný vstup na stadion. Ne že by snad nemohl nastoupit, pořád bylo dost času všechno napravit, ale Ancelotti měl na co vzpomínat. „Povídám mu: Rychle tu akreditaci najdi, jinak nehraješ.“

A viděli jste, jak syn alžírských přistěhovalců hrál?

Bezkonkurenčně. Jako by pro něj v Londýně nic nebylo problém. V silném lijáku příkladně dřel, míč držel na nártu, rozjížděl kombinace a hlavně parádně zakončoval.

První gól: unikátní zásah hlavou po centru z levého křídla. Z náročné pozice a velké dálky by málokdo trefoval rovnou branku, ale Benzema to provedl exhibičně.

Druhý gól: něco podobného, jen po centru zprava. Modričův centr se snášel za Benzemu, který se vyšrouboval do vzduchu a křížně hlavičkoval dokonale k tyči.

Třetí gól: dárek od gólmana Mendyho, který osudově chyboval. Chelsea o přestávce chystala plán, jak zápas otočit, jenže Benzema všechno uťal. Srdnatým napadáním získal míč daleko před šestnáctkou a snadno trefil síť.

„Magický večer. Všechno nám vyšlo,“ líčil po triumfu 3:1.

Sotva se můžeme domnívat, že Chelsea při odvetě povstane. Po sankcích vůči majiteli Abramovičovi řeší existenciální problémy, o víkendu schytala ligovou facku 1:4 od nenápadného Brentfordu a ve středu propadla znovu. Karim Mostafa Benzema, rodák z Lyonu, v tom měl zásadní podíl. „Karim Veliký,“ poklonil se trenér Ancelotti.

Brankář Iker Casillas, bývalý spoluhráč z Realu, pak naťukal na Twitter: „On je Spiderman. On je Wolverine. On je vrátný od vašeho baráku. Nejlepší kamarád. Vaše babička. Americký prezident. On je s vámi, když skáčete padákem. On je váš strážný anděl. On je bůh.“

Odpusťte Casillasovi zbytečně patetický tón, ale v principu má vlastně pravdu. Kde by byl Real, nemít Benzemu, útočnou devítku s neoholenou tváří a z pověrčivosti zabandážovanou pravou rukou. Jen ve španělské lize má sezonní bilanci 24+11.

Vzhledem k tomu, že hraje za Real už třináctým rokem, dalo by se předpokládat, že bude přesycený, místo toho však Benzema explodoval. Co v létě 2018 zmizel všemi sledovaný Cristiano Ronaldo, dostal Benzema jasnou roli šéfa.

Nejenže mu zůstala akurátní přesnost v zakončení, zároveň mu náleží rozhodovací pravomoc. On pomáhá, co se bude na hřišti dít. Kope penalty. Jde příkladem. V odvetě osmifinále Ligy mistrů nastřílel hattrick proti Paříži a potupil velebeného gólmana Donnarummu.

V úvodním čtvrtfinále si smlsnul na Chelsea, kde nachytal prakticky bezchybného brankáře Mendyho.

A co bude dál?

Benzemovi samozřejmě nikdo neodpáře starý škraloup, kdy skrze sexuální video vydíral reprezentačního kolegu Valbuenu. Kvůli tomu ho šetřila policie, musel k soudu, dostal roční podmínku a šest let nehrál za Francii. Ale teď je fantomem fotbalu a může si vysloužit Zlatý míč.