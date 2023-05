Výhru jsme si zasloužili, pravil Ancelotti po remíze. Guardiola opět nestřídal

V prvních chvílích úvodní půle to tak ale rozhodně nevypadalo. Míč patřil na kopačky hostujících hráčů z Manchesteru. Ti si vytvářeli jednu příležitost za druhou, domácím balon skoro nepůjčili.

Kopali pět rohů a na Courtoise vyslali čtyři pokusy. Přesto se neprosadil ani rozjetý Erling Haaland, ani opakovaně střílející Kevin de Bruyne. „Užil jsem si to,“ prohodil po utkání s úsměvem domácí brankář pro televizi BT Sport.

Své svěřence podržel a dal jim možnost se do zápasu v klidu dostat a vyčkávat na soupeřovu chybu. „Musím říct, že naše strategie byla dobrá. Nebáli jsme se, když byli na míči. Těžili jsme převážně z obrany, odkud jsme zápas kontrolovali,“ hodnotil Ancelotti.

Odtamtud také po půlhodině vyrazil levý obránce Eduardo Camavinga, který si vzal míč a sám přes celé hřiště rozjel akci, na konci které stál Vinícius Jr. Ten si balon navedl do středu a přesnou ranou do horního rohu brány otevřel skóre.

Pro domácí to byla jedna jediná střela v poločase. K jeho konci už se ale začali zvedat. „Na začátku jsme byli lepší a pak to celé zahodíme při jejich první šanci,“ zlobil se hostující záložník Rodrigo. „Ale zůstali jsme ve hře, i když pak každý ztracený míč bolel čím dál víc.“

Vinícius Jr. z Realu Madrid (druhý zprava) oslavuje trefu proti Manchesteru City.

Do druhé půle pak oba týmy nastoupily jako vyměněné. „Potřebovali jsme upravit pár věcí,“ vysvětloval madridský záložník Luka Modrič. „Trenér chtěl, abychom byli více na míči, proto jsme dovolili Camavingovi přesun do zálohy - to vyšlo. Možná jsme si zasloužili lepší výsledek, ale do odvety jdeme sebevědomí.“

Jenže nakonec se opakoval stejný scénář. City nestíhalo, přesto jako jediné ve druhém dějství skórovalo. Odražený míč si za vápnem našel De Bruyne a prudkou ranou k tyči Courtoise konečně překonal. „Kevin je pro nás neuvěřitelně důležitý,“ zdůraznil Rodri. „Dal nám sebevědomí do dalších minut, abychom nepřestávali bojovat.“

Domácí se ale zlobili. Ancelotti dokonce obdržel žlutou kartu za protesty. „Rozhodčí byl zmatený. Podle mě míč předtím přešel autovou čáru,“ tvrdil.

„Bylo to napínavé. Vždycky skóroval ten horší,“ shrnul hostující kouč Pep Guardiola.

Kevin De Bruyne z Manchesteru City slaví gól proti Realu Madrid.

Real ale dál tlačil. Největší šanci měl Karim Benzema, jehož hlavičku reflexivně vytáhl Ederson. Zasahovat musel i proti ráně Auréliena Tchouaméniho, která mířila pod břevno. Žádná branka ale už nepadla.

„Zasloužili jsme si vyhrát. Ale občas to prostě nevyjde,“ krčil rameny Ancelotti. „Ale s výkonem jsem spokojený. Dokázali jsme eliminovat jejich největší zbraně.“

Vždyť obávaný norský útočník Haaland, který zatím překonává rekord za rekordem, zůstal ve stínu. Více doteků s míčem měl podle ESPN i hostující brankář Ederson.

„Neměl to jednoduché, prostoru mezi obránci dostal opravdu málo. Ale pár šancí měl,“ uznal Guardiola.

A i když se jeho svěřencům nedařilo, do herního plánu nesahal a překvapivě ani jednou nestřídal. Podobně si počínal třeba při osmifinále v Lipsku (1:1) nebo loni v anglické lize proti Crystal Palace (0:0). Pokaždé hodnotil stejně: „Ještě by nám to uškodilo.“

Do domácí odvety si tak odváží nadějný výsledek. Když jeho svěřenci zvítězí, postoupí. Pokud znovu remizují, bude se prodlužovat.

„Příští týden nás čeká finále před našimi fanoušky. Pár věcí upravíme a uvidíme, co dokážeme zlepšit,“ uvedl Guardiola.

Proti němu však stojí čtrnáctinásobný vítěz Ligy mistrů. Když ale Real Madrid naposledy v prvním domácím semifinálovém utkání nezvítězil, dvakrát nakonec vypadl (1:1 s Chelsea v roce 2021 a 1:2 s Manchesterem City v roce 2020).

„Máme velkou motivaci. Musíme zopakovat dobrý výkon v defenzivě, pak můžeme být nepříjemní,“ uzavřel Ancelotti.