Ronaldo versus Messi. Naposledy? O ničem nevíme, diví se v Miami oznámení

Saúdové sice v úterý vydali oficiální pozvánku na únorový turnaj v Rijádu. Inter Miami s argentinským šampionem Messim měl být jedním z hostů, jenže...

„Není to pravda! Oznámení organizátorů obsahovalo dokonce i prohlášení majitele našeho klubu Jorgeho Masa, který se ale k přípravě zatím veřejně ani v soukromí nevyjádřil,“ zareagoval Inter.

Actu Foot @ActuFoot_ 🚨💣 OFFICIEL ! L’Inter Miami et Al Nassr s’affronteront en amical en février prochain ! ⚔️



🐐 𝗟𝗜𝗢𝗡𝗘𝗟 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 🇦🇷 𝘃𝘀 🇵🇹 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗥𝗢𝗡𝗔𝗟𝗗𝗢 🐐 https://t.co/V7gf7OVwaD oblíbit odpovědět

„Od prvního dne se snažíme být světovou značkou. A tomu také odpovídají naše naše plány s přípravou na novou sezonu. Rádi ukážeme své hráče na mezinárodním turné, o kterém ale budeme informovat až v následujících týdnech,“ pokračuje prohlášení.

Je to pozoruhodný příběh.

Vedle an-Nasru s Ronaldem a Interu Miami s Messim měl být třetím účastníkem únorového turnaje ještě tým al-Hilál, ve kterém působí například aktuálně zraněný Neymar nebo portugalský reprezentant Ruben Neves. Prohlášení zámořského účastníka ale saúdské organizátory znejistilo.

Sportovní ředitel Interu Chris Henderson začátkem týdne zdůraznil, že předsezonní program klubu (V USA se hraje liga systémem jaro-podzim) zdaleka ještě není uzavřený a všechno se může změnit.

Na začátku listopadu měli Messi a spol. sehrát dva zápasy v Číně, jenže z logistických důvodů z toho nakonec sešlo. V lednu a v únoru by měl každopádně Inter nastoupit až do šesti přípravných zápasů, zčásti doma ve Spojených státech a zčásti v zahraničí.

„Prakticky přes noc jsme se stali globálním klubem,“ cituje Hendersona agentura AP. „Celý svět sleduje, co děláme a plánujeme.“

Messi s Ronaldem se naposledy střetli letos v lednu, kdy Paris St. Germain, v němž tehdy argentinský fotbalista ještě působil, přicestovalo do Rijádu k domluvené exhibici s výběrem saúdských klubů an-Nasr a al-Hilál. Francouzský klub tehdy zvítězil 5:4 a pro Ronalda to byl krátce po mistrovství světa v Kataru první zápas po přestupu do nové země.

Mimochodem, také Messi měl ze Saúdské Arábie nabídku. V minulosti propagoval tamní turismus, ale za fotbalem nakonec zamířil do Spojených států.