Vítězný přímák a dojatý Beckham. Messi při debutu v nastavení rozjásal Miami

„Věděl jsem, že musím skórovat,“ komentoval Messi v rozhovoru na hřišti svoji trefu.

Svůj debut si od první chvíle užíval. Fanouškům mával z lavičky, mával jim i během zahřívání. Na hřiště vyběhl v 54. minutě společně se svým někdejším spoluhráčem z Barcelony Sergiem Busquetsem, když jeho tým vedl 1:0.

Mexický soupeř však dokázal srovnat.

Scéna připravena, Messiho levačka taky.

Messiho branka v 94. minutě:

MESSI'S FIRST GOAL FOR INTER MIAMI AND IT'S A GAME-WINNER 🤯



WHAT A MOMENT



(via @MLS)

pic.twitter.com/SoF9dSrbDY