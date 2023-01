Pelého podobizna, šance exslávisty Simy a gól. Messiho pařížský návrat. A co dál?

Fotbalista Lionel Messi se vrátil do akce po náročných oslavách a krátkém odpočinku. Po mistrovství světa v Kataru odletěl domů do Argentiny, kde ho čekala extrémní veselice. Miliony fanoušků ho vítaly v Buenos Aires, aby se mu uklonily. Festival radosti trval několik dní, což se nikdo nemohl divit.

Messi se totiž na pátý pokus posadil na světový trůn a známý komentátor Peter Drury to zvěstoval slovy: „Lionel Messi pokořil svůj poslední vrchol. Lionel Messi si podal ruku s rájem.“

Jenže práce pokračuje. Fotbalový život se nezastaví jedním skvostným šampionátem, což si zrovna Messi velmi dobře uvědomuje. Hned čtvrtého ledna se vrátil do Paříže. Dost unavený, hodně zarostlý, ale s jasnou vizí: při tréninku se vrátit co nejdřív do pohody, znovu kouzlit při zápasech a splnit i svůj velký klubový úkol.

Však jistě víte, Paříž ještě nikdy nevyhrála Ligu mistrů. Přestože má abnormální finanční možnosti a v útoku magické trio Mbappé - Neymar - Messi, zatím to nikdy nevyšlo.

Tak letos? Pro pětatřicetiletého Messiho by to byl další báječný bonus a nejspíš důrazné doporučení, aby ho experti poosmé zvolili nejlepším fotbalistou planety.

„Je pro nás důležité, že se vrátil,“ pravil pařížský trenér Christophe Galtier bez zbytečných emocí.

Messiho letošní premiéra proti Angers potvrdila, jak je potřebný. Pravda, hrdinou klidně mohl být soupeř, exslávista Abdallah Sima. Stačilo kdyby ve druhém poločase splašeně nepálil na branku. Poslední tým tabulky mohl senzačně vyrovnat na 1:1, místo toho mladík Sima jen smutně vložil hlavu do dlaní.

Kéž by se poučil zrovna od Messiho, jak se chovat v gólových šancích. Ne zbrkle, ale intuitivně, klidně a s přehledem. Právě tak si Messi připsal v 72. minutě pojišťovací gól na 2:0.

Ve středu hřiště rozehrál akci, počkal si na nezištnou přihrávku od Mukieleho, bleskově si balon ťuknul z geniální levačky na slabší pravačku a pohodlně skóroval podél brankáře. Původně gól platit neměl, protože asistent zvedl praporek, ale video zpětně milimetrový náběh posvětilo. Gól pro Messiho. Výhra pro PSG.

Samozřejmě význam ligového vítězství nemůžete ani omylem srovnávat s mistrovstvím světa, na kterém Messi k sedmi gólům připsal tři asistence, přesto je zřejmé, že argentinský fenomén ani po svém životním turnaji nehodlá ustrnout.

Před středeční rozcvičkou v Parku princů oblékl triko s podobiznou zesnulého fotbalového krále Pelého a pak se několikrát blýskl tím, jak excelentně zalepil balon po dlouhém centru. Abychom nezapomněli, také v úvodním pařížském gólu měl Messi prsty, neboť poslal do křídla Mukieleho, který skvěle našel dvacetiletého Ekitikeho.

Co bude dál? Paříž by si měla pohlídat další ligový titul (tabulku vede o šest bodů před Lens). Hned v únoru vyzve Bayern Mnichov v osmifinále Ligy mistrů. A pak bude doufat, že Messi prodlouží smlouvu, která by mu na konci sezony měla vypršet.