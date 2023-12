Fotbalisté znají soupeře na Euru, místa, časy, data... Teď ještě trenéra, pánové

Ronaldo, zázrak a neznámá Portugalsko Může to být turnaj, na kterém se fenomén Cristiano Ronaldo rozloučí s reprezentační kariérou. Vždyť mu bude 39. Mistrem Evropy už je z roku 2016. Teď má kolem sebe znovu elitní tým. Portugalci letos vyhráli všech 10 zápasů, dostali jen dva góly od Slováků. Pod španělským trenérem Martínezem opět chytili šmrnc. Důsledně lpí na pevné defenzivě a perfektně využívají ofenzivní kreativitu Bruna Fernandese (Manchester United), Bernarda Silvy (Manchester City) a Joaa Félixe (Barcelona). Cristiano Ronaldo po vstřelené brance. Turecko Ten mančaft před měsícem vyhrál v Německu. Takže bacha na Turky! Letos v září docela překvapivě přemluvili italského trenéra Montellu, který měl bezvadné výsledky v Demirsporu. Fešák s pečlivě uvázanou kravatou začal emotivně a zhurta. Rovnou vsadil na 18letého záložníka Kenana Yildize z Juventusu a netrpělivě vyhlíží, až se vrátí do formy zázračný teenager Arda Güler, kterého v létě koupil Real Madrid za půl miliardy korun. Kapitánem je Hakan Çalhanoglu z Interu Milán. Turecký fotbalista Kenan Yildiz oslavuje gól proti Německu. Poznáme v březnu Poslední soupeř do skupiny je zatím v mlze, nicméně se dá už nyní předpovědět, že právě přes něj by měla vést cesta k postupu do osmifinále. Řecko, Kazachstán, Lucembursko, či Gruzie? To jsou týmy, které se během března poperou o poslední vstupenku na Euro. Jde o nejslabší skupinu baráže. Nejvýše na světovém žebříčku jsou Řekové, kterým už dva roky šéfuje uruguayský trenér Poyet. Výsledky má průměrné, ovšem naposledy uhrál remízu s vicemistry světa z Francie.