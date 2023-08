Dobrý výsledek, shodli se sparťané. Při prvním břevnu mi zatrnulo, přiznal Panák

Vindahl, který za Spartu chytal teprve druhý zápas, nebyl jediný, kdo na Parken stadionu podal výborný výkon. „Ukázal, proč je ve Spartě,“ řekl stoper Filip Panák, další z opor.

Krvavý šrám na Panákově krku dokazoval, jaká to v chladném kodaňském večeru byla tvrdá bitva.

Sparta se dlouho držela, svým účelným výkonem dráždila publikum a znervózňovala domácí hráče.

V závěru se dostala pod velký tlak a s vypětím všech sil se ubránila. „Kdyby mi někdo před zápasem řekl, že tady uhrajeme remízu, asi bych to bral. Je to dobrý výsledek, ale čekal jsem, že nějaký gól dáme,“ prohlásil Panák.

Skórovat mohl po jedenácti minutách útočník Lukáš Haraslín, ale sám před brankářem situaci řešil špatně.

„To musím dávat,“ drbal si hlavu obarvenou na blond. „Brankář proti mně vyrazil, tak jsem si chtěl míč dát kolem něj. Jenže on se zastavil, mně se střetly myšlenky. Měl jsem střílet.“

Po půlhodině měli možnost hosté. Roony zblízka trefil břevno. „To mi zatrnulo. Myslel jsem, že je to gól,“ řekl Panák. „Věděl jsem, že tam míč půjde, ale už jsem tam nestíhal doběhnout.“

Do půle měl možnost Kuchta, střílel těsně vedle. Po přestávce byli domácí výraznější, sparťané si vytvořili jen jednu příležitost, ale Kairinen míč pořádně netrefil. „Vždycky chcete vyhrát, ale remízu beru. Je to dobrý výsledek,“ pokračoval sparťanský obránce.

Jistě. Po přestávce se za Vindahlem znovu třáslo břevno, střely létaly kousek vedle, další míče gólman vyrazil. Nebezpečné byly přízemní centry do malého vápna a úplně nejvíc dorážka Goncalvese chvíli před koncem. Vindahl zasáhl zázračně.

„Pořádně si to nevybavuju. Najednou byl míč na čáře. Zvládli jsme to,“ oddechl si Panák.

„Bylo to těžké, hlavně v závěru, kdy měli domácí velký tlak. Čisté konto těší ,“ říkal Vindahl. „Návrat do Dánska jsem si užil, i když to bylo jen na den.“

Kodaň finišovala, závěr měla drtivý.

„Chtěli vyhrát, dát gól. Tak to domácí týmy mají. Je to trochu vabank,“ líčil Panák. „Vepředu jsou neskutečně silní. Dávají si to z jednoho dotyku. Spoustu přihrávek jsme zachytili na poslední chvíli, ale nikdy se vám nepovede zastavit všechno, něco prostě občas uteče. Někdy jsme to ubránili i se štěstím,“ uznal.

Za týden v Praze se hraje odveta. Vítěz postoupí do play off a zahraje si o základní skupinu Champions League. Poražený jen o Evropskou ligu.

„Kodaň je opravdu silná, těžko ji s někým porovnávat. Ale třeba Monako, s kterým jsme hráli před dvěma lety, bylo jinde,“ vzpomínal Paník.

„Věřím, že doma gól dáme a zvládneme to,“ prohlásil Haraslín.