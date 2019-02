Máme Slavii co vracet. Bude to zápas o všechno, říká před nedělním šlágrem Limberský

plzeň/praha Nedělní hit 21. kola mezi Plzní a Slavií může hodně napovědět, kdo letos získá fotbalový titul. Pražané chtějí získat devítibodový náskok.

Téměř půl roku už to nosí v hlavách. Fotbalisté Plzně totiž v září prohráli na hřišti Slavie potupně 0:4 a od té doby se svému největšímu soupeři v boji o titul dívají na záda.

Po 20 ligových kolech pak na Pražany ztrácejí šest bodů, takže pokud by prohráli i v neděli, ve zbylých 14 kolech už by měli velmi těžké ztrátu na sešívané dohnat.

Jestliže naopak vyhrají, vrátí se klání o titul téměř na startovní čáru.



I když viktoriáni nejsou kvůli bodovému zisku a již zmíněnému debaklu favoritem duelu, jednu statistickou výhodu mají.

Posledních devět vzájemných zápasů (5x Slavia, 4x Plzeň) vždy vyhrál domácí tým. Navíc půjdou do utkání se čtvrteční výhrou 2:1 v Evropské lize nad Záhřebem v zádech.

„Je lepší, když se vám podaří otočit těžký zápas, má to obrovský vliv na sebevědomí. Doufám, že nás to nastartuje,“ podotkl plzeňský kouč Pavel Vrba k faktu, že Viktoria otočila zápas dvěma góly Luďka Pernici ve druhém poločase.

„Myslím si, že to je svátek fotbalu, přijde plný stadion a je to taková šance se ke Slavii dotáhnout. Kdyby se nedej bože prohrálo, tak už to bude hodně těžké. Neříkám, že ten zápas rozhodne o titulu, ale hodně napoví, jakým směrem se to bude ubírat. Takže věřím, že se na to nachystáme a ten zápas zvládneme,“ uvedl nejzkušenější hráč plzeňského týmu David Limberský, kterého čeká jubilejní 350. ligové utkání.

„Když se hraje takhle po třech dnech, je to hodně náročné. Asi budou rozhodovat větší vůle a hlad po vítězství. Myslím, že to bude taktický zápas, hodně soubojový. Takové ty šlágry bývají. Určitě máme Slavii co vracet. Chceme to zvládnout a Slavii se přiblížit. Nedělní zápas je pro nás strašně moc důležitý,“ dodal 35letý Limberský.

Na rozdíl od duelu se Záhřebem už s ním může kouč Vrba počítat v sestavě, naopak do sestavy nemůže zařadit obránce Lukáše Hejdu, který bude tři týdny mimo hru kvůli otřesu mozku.

Tři ze čtyř zápasů pro Slavii

Slavia, která ve čtvrtek doma remizovala s Genkem 0:0, má vedle bodového náskoku oproti Plzni výhodu i v tom, že tři z posledních čtyř vzájemných duelů vyhrála. A navíc se jí na úvod jara podařilo v lize vyhrát (2:0 nad Teplicemi).

„Myslím, že teď hrajeme celkově lépe, ale to v tomhle zápase nemusí rozhodovat. Zvlášť, když hrajeme u nich. Bude to těžké,“ prozradil slávistický kapitán Milan Škoda.

„Tím, že máme náskok šesti bodů a ne čtyř, se nám tam určitě pojede lépe. Na druhou stranu Plzeň sem loni (v září) také jela s náskokem a prohrála tady, nic to neznamená,“ doplnil ho trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

Podle obránce Slavie Jana Bořila by jeho tým měl potvrdit, že je kvalitnější.

„Určitě chceme ukázat, že jsme lepší než Plzeň. Bude to těžký zápas jako v Evropě. Víme, že Plzeň se na nás chystá, my na ni taky. Určitě bude vyprodaný stadion. Mají nám co vracet, my zase chceme uspět, protože chceme odskočit na devět bodů,“ burcuje Bořil.

Očekává, že se bude hrát ofenzivní fotbal z obou stran a o konečném výsledku prý rozhodne to, kdo dá první gól.

„Myslím, že to bude zajímavý zápas. Jak oni, tak my hrajeme otevřený fotbal, nikdo nechce hrát beton. Myslím, že bude hodně šancí, bude to hezký zápas a bude na co koukat. Bude to o prvním gólu, to pak velice napoví. My teď máme formu, dáváme hodně gólů, i když teď v Evropě jsme naposledy neskórovali. Ale jsme natolik silní, že když chceme titul, musíme dávat góly a vyhrát tam,“ dodal osmadvacetiletý krajní obránce Slavie.