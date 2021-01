‚Máte pro něj dobré kopačky?‘ Německý tým ohlásil příchod potížisty Haška, v komentářích se to hemžilo vtípky

Praha Co si zadělal, to má. Kariéru Martina Haška brázdí víc než fotbalové výkony jeho eskapády. A ani při odchodu do zahraničí na něm fanoušci nenechávají nit suchou.

Jankto proti Interu Milán v roli kapitána. Sampdorii dovedl k překvapivé výhře Dočkal se nového angažmá. Martin Hašek mladší se upsal druholigovému německému celku Würzburger Kickers. V průběhu posledních deseti měsících měl nakročeno do několika klubů, všechna jednání ale nakonec padla. Hašek tak naposledy nastoupil k zápasu v prosinci roku 2019, pak se znesvářil s vedením Sparty, odkud se pokusil jednostranně vypovědět smlouvu. S tím ale letenský celek nesouhlasil a podal dovolání ke Sboru rozhodců FAČR. Případná pokuta se ale přenese i na případný nový klub, který si Haška upíše. Čtyřiadvacetiletý fotbalista se tak v posledních měsících dostal do bludného kruhu, nyní se ale našel zaměstnavatel, který se to s ním přeci jen rozhodl zkusit. Jenže fanoušci nezapomínají. Hašek se stal terčem posměšků několikrát. Největšímu náporu ale čelil, když si v jednom z rozhovorů postěžoval, že mu na Spartě nezajistili kopačky na míru. „V Bohemians jsem hrál v kopačkách značky Puma, Sparta má ale smlouvu s Nike. To jsem chápal, nabízené kopačky od Nike mi ale neseděly, protože mají širokou patu, nemohl jsem v nich hrát,“ postěžoval si. FC Würzburger Kickers @fwk_1907 ✍️ Herzlich willkommen am Dallenberg, Martin Hašek! Der 25-jährige Tscheche verstärkt das FWK-Mittelfeld. "Ich kann kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Ich bin gespannt, was mich in Deutschland erwartet", freut sich der Offensivakteur. https://t.co/r6dIQmTuwP #WÜR2BURG https://t.co/3p3xj72EiJ oblíbit odpovědět A nezapomněl ani obvinit Adama Kotalíka, který tehdy ve Spartě jeho přestup vyjednával. „Pan Adam Kotalík mi tehdy řekl, že mi je firma Nike ušije na míru, že to vyjednal, že to není problém. Když jsem se ale později ptal klubového vedoucího, kdy ty nové kopačky dostanu, zjistil jsem, že pan Kotalík s dodavatelem výstroje ani nemluvil, natož aby něco zařídil,“ řekl. Podle Kotalíka na jeho slovech nic pravdivého není, každopádně Hašek svým prohlášením pobavil nejen fanoušky, ale také další fotbalisty. „Nevím o nikom v Česku, kdo by měl kopačky na míru. Nike dělá X modelů, že si Martin nedokázal jako jediný hráč vybrat, je zajímavý,“ vpálil mu tehdy třeba Václav Kadlec. A fanoušci ani po několika měsících nezapomněli. „Mohu se vás zeptat, co dostane za kopačky? Děkuji!“ napsal v němčině jeden z vtipálků. „Pozor, má moc úzké haksny,“ smáli se zase další. „To bude velmi drahý zadarmo nákup,“ napsal zase další s odkazem na možnou pokutu od Sparty. Hašek se hned v prvním možném utkání dostal na hřiště. Střídal v 70. minutě, remízu svého týmu ale neodvrátil.