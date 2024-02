Zranění Huga? Horor. Zabojovali jsme i za něj, řekl liberecký obránce Chaluš

„Byl to jeden z nejhorších momentů, co jsem kdy na fotbale viděl. Hugo byl v bezvědomí, naštěstí rychle přiběhla pomoc. Podvědomě jsme pak cítili, že musíme bojovat i za něj,“ řekl Chaluš.

V utkání jste s Jabloncem prohrávali 0:2 a pak 1:3. V čem byl problém?

Prohrávali jsme dost soubojů, jako bychom byli překvapení z toho, že to bude válka. Ne že bychom nechtěli, ale bylo hrozně těžké se dostat do zápasu. První poločas byl z naší strany hodně špatný, nemohli jsme chytit tempo hry, prvních třicet minut jsme byli ve všem druzí, naštěstí nás několikrát podržel Hugo v brance. A když už jsme si vytvořili trochu tlak, nebyli jsme nebezpeční. Když jsme se ve druhém poločase dostali gólem do hry, hned jsme dostali dvojitou hororovou odpověď.

Zranění Bačkovského Podle aktuálních informací by liberecký brankář Hugo Jan Bačkovský neměl mít nic zlomeného, ale při strážce se spoluhráčem Filipem Prebslem utrpěl těžký otřes mozku a nějakou dobu bude mimo hru.

Rychlý gól Jablonce a zranění Bačkovského po střetu se spoluhráčem Prebslem...

Přesně tak. Pro nás, co jsme tomu zákroku byli blízko, pak bylo hodně těžké se vrátit do hry. Chtěli jsme ale zabojovat i za Huga a aspoň se nám podařilo vyrovnat. Po průběhu derby jsme rádi za bod, i když věřím, že kdyby se hrálo ještě chvíli, mohli jsme i vyhrát.

Jak jste dramatickou situaci kolem brankáře prožíval?

Viděl jsem, že kluci po gólu Jablonce na 1:3 leží na trávníku, ale nejdřív jsem tomu nevěnoval pozornost. Pak jsem se otočil a vůbec to nevypadalo dobře. Byl to jeden z nejhorších momentů, co jsem kdy na fotbale viděl. Hugo byl v bezvědomí, naštěstí rychle přiběhla pomoc a dostala ho do stabilizovaného stavu. Hugo odjel do nemocnice, ale podle prvního vyšetření by měl být v pořádku.

Dá se říct, že pro Liberec je bod z derby zlatý?

Určitě ano. Ale když je to 3:3, tak nemyslíte na to, co bylo před sedmdesáti minutami. Pořád jsme věřili, že to můžeme zlomit, že jsme silní a k vítězství nakonec příliš nechybělo. Ale samozřejmě Jablonec si vytvořil hodně příležitostí na to, že jsme hráli doma, a v součtu je dělba bodů asi spravedlivá.