Měli jsme tři náročné zápasy. Některým klukům reprezentační pauza bodne, uvědomuje si Masopust

Praha Obránce či záložník Lukáš Masopust přivítal, že fotbalisty Slavie nyní čeká reprezentační přestávka. Pražanům kvůli koronaviru vypadlo v posledním týdnu několik hráčů, přesto dokázali zvítězit ve čtvrtečním duelu skupiny Evropské ligy s Nice i dnešním zápase 7. kola první ligy proti Mladé Boleslavi. Masopust opět nastoupil na pozici pravého beka, kam se přesunul po odchodu Vladimíra Coufala.

První liga se znovu rozběhla po měsíční koronavirové přestávce, Slavia spolu se Spartou a Libercem v pauze odehrála tři utkání Evropské ligy. „Myslím, že jsme teď měli tři hodně náročné zápasy. Takže některým klukům, které nečeká reprezentační sraz, to určitě bodne, že si odpočinou. Někteří včetně mě jedeme na sraz. Takže já se zase těším na sraz, potkám se tam s kluky, kteří ze Slavie odešli nebo jsme s nimi hrál někde dřív. Navíc nás čekají tři skvělé zápasy,“ uvedl Masopust v nahrávce pro média.

Jeho tým rozhodl zápas s Mladou Boleslaví v sedmé minutě, kdy se trefil Peter Olayinka. „Hlavně v první půli jsme měli dobré šance, skvělé kombinace. Ve druhé půli už bylo trochu vidět, že máme v nohách čtvrteční zápas. Už naše hra nebyla tak přesná, ale týmovostí jsme to zvládli a uhráli vítězství 1:0,“ pochvaloval si Masopust.

Obavy o výhru neměl. „Šance na druhý gól jsme měli velké. Je velká škoda, že jsme nedokázali zvýšit třeba ještě do poločasu, protože jsme mohli dohrávat více v klidu. Ale nestrachoval jsem se. Dozadu jsme hráli výborně. Byl to odpovědný týmový výkon a klukům jsem věřil,“ uvedl sedmadvacetiletý reprezentant.



Po odchodu Coufala do West Hamu se na pravém kraji sestavy přesunul ze zálohy do obrany. „Musím říct, že mi ohromně pomohl Vláďa Coufal. Když jsem koukal na nějaké jeho sestřihy, nebo teď sledoval jeho zápas za West Ham, tak jsem si od něj hodně vzal, co se týče nabírání hráčů. To by mohl vyučovat. Obecně bránění mám ale v krvi. Beru se za poctivého hráče, trenéři to po mě vždy chtěli. Takže se s tím sžívám dobře,“ uvedl Masopust.

„Jsme jeden tým a pokud je někde potřeba vypomoci, tak to každý rád udělá. Kluci mi tam hodně pomáhají. Dobře spolu komunikujeme, hodně na mě mluví. Stále se cítím asi spíš jako záložník, ale všechno je samozřejmě na trenérech,“ dodal.