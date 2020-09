Messi podle otce možná ještě zůstane v Barceloně, za rok by mohl odejít zadarmo

Barcelona Otec argentinského fotbalisty Lionela Messiho nevyloučil, že jeho syn přece jen ještě zůstane rok v Barceloně. Šestinásobný vítěz Zlatého míče minulý týden oznámil vedení katalánského klubu, že chce po 20 letech odejít, barcelonské vedení s tím ale nesouhlasí a o přestupu odmítá jednat. Za rok by Messi mohl po vypršení smlouvy odejít zadarmo.

Jorge Messi se ve středu sešel s barcelonskými funkcionáři včetně prezidenta Josepa Bartomeua, ve sporu třiatřicetileté hvězdy s klubem však jejich rozhovory žádný posun nepřinesly. Messiho otec po příletu z Argentiny prohlásil, že pro jeho syna je těžké zůstat na Camp Nou, ve čtvrtečním krátkém vyjádření pro televizní stanici Cuatro však uvedl, že argentinský kanonýr možná z klubu odejde až za rok. To by znamenalo, že za něj Barcelona nedostane nic.

Právě o odstupném se v současné době licituje, neboť Messi se odvolává na klauzuli ve smlouvě, že může odejít zadarmo už před posledním rokem kontraktu. Lhůta pro uplatnění této klauzule vypršela 10. června, kdy měla oficiálně skončit sezona španělské ligy, jež se ale kvůli pandemii koronaviru nakonec hrála až do července. Liga mistrů pak pokračovala až do srpna a podle Messiho právníků mohl fotbalista klauzuli využít až nyní po skutečném konci sezony.

Barcelona však trvá na tom, že Messi je nadále jejím hráčem, nabídla mu naopak prodloužení smlouvy až do roku 2023. Případní zájemci o argentinskou hvězdu musejí zaplatit výstupní klauzuli ve výši 700 milionů eur (18,5 miliardy korun).

Messi má smlouvu ještě na jednu sezonu. Letos byl však rozčarován výsledky Barcelony, která poprvé od roku 2008 nezískala žádnou trofej. V neděli se nepodrobil předsezonní lékařské prohlídce ani povinným testům na koronavirus a tento týden se nezapojil do přípravy pod novým trenérem Ronaldem Koemanem. Podle spekulací by věhlasný Argentinec mohl odejít do Manchesteru City, který trénuje někdejší kouč Barcelony Pep Guardiola.