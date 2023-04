Zlomený Bílek: Ze hry o titul jsme pryč. Nastavený čas? Byl extrémně dlouhý

Podobně jako v březnu na Slavii dali první gól, znovu ale vedení neudrželi a prohráli 1:2. Po gólu z penalty v závěru předlouhého nastavení navíc obzvlášť bolestivě.

„Teď musíme potvrdit alespoň třetí místo,“ vyzývá plzeňský kouč.

Titul je definitivně pryč?

I bod, který bychom tu případně získali, by neměl takovou váhu. Naše ztráta by byla velká. Mrzí mě to z toho důvodu, že jsme si podle mě remízu zasloužili.

Co si myslíte o penaltě v samém závěru?

Písknout takovou penaltu v poslední minutě prodloužení, kdy se nastavuje devět minut, je hodně přísné. Co ten hráč s rukou má dělat? U těla ji měl a rozhodčí pískne penaltu. Rozhodnout tak důležitý zápas takovým sporným momentem, kdy se neshodnou ani experti u televize... Fakt nás to mrzí. Kluci byli v zápase dobří a bod si zasloužili.

Rušno bylo po odpískané penaltě i mezi střídačkami. Co se stalo?

Nic hrozného. Sparta byla logicky spokojená, že bude kopat penaltu. Nám se rozhodnutí nelíbilo. Podle toho to také vypadalo. Nemyslím si ale, že by to přešlo nějakou únosnou mez.

Jak velkou ránu pro vás taková porážka znamená?

Myslím, že výkon, způsob hry a nasazení týmu po celých devadesát devět minut, nebo kolik se vůbec hrálo, byl v pořádku. Šli jsme do utkání s tím, že Spartu nechceme nechat hrát. Věděli jsme, že mají kvalitní hráče a dobrou rozehrávku, navíc jsme vstřelili gól. Škoda, že jsme inkasovali na konci prvního poločasu. Mrzí mě šance Chorého či Durosinmiho, kdy ve vápně rozhodčí pískne faul. Já osobně jsem tam nic neviděl, ale podle zpráv to byl přísný zákrok. Ve druhém poločase domácí přitlačili. Věděli, že pokud chtějí pomýšlet na titul, tak musí vyhrát.

Je těžké pro hráče udržet koncentraci při přezkoumávání situací videorozhodčím?

Upozorňovali jsme hráče, že je potřeba zachovat klid, že je potřeba se koncentrovat jen na svůj výkon. Musím říct, že atmosféra tady byla skvělá. Chtěl bych také poděkovat našim fanouškům, kteří přijeli a podporovali nás. Těm také patří obrovský dík. Kluci si s tím poradili dobře. VAR je nepříjemný v tom, že rozhodnutí trvají strašně dlouho. Jsme naštvaní, že se nastavovalo devět minut. Zdálo se nám to extrémně moc.

Podobně jako Slavia před derby jste na Spartě změnili rozestavení. Inspirovali jste se?

Derby jsme sledovali. Slavia tu hrála velmi dobře. Před tímto zápasem jsme se rozhodli jít do rozestavení 3-4-3 s tím, že jsme hráli takřka osobní obranu na všechny hráče. Byl to risk, ale kluci to zvládli. I když jsme to tolik netrénovali. Durosinmi, který poprvé nastoupil od začátku do takového zápasu, dal gól. Všichni kluci podali dobrý výkon.