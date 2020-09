Midtjylland má jen minimum slabin, varuje Trpišovský před klíčovou bitvou Slavie o Ligu mistrů

Praha Podle trenéra Jindřicha Trpišovského čeká fotbalisty Slavie ve 4. předkole Ligy mistrů mužstvo, které má jen minimum slabin a podobný rukopis hry. Je přesvědčen, že dvojzápas s dánským Midtjyllandem bude nesmírně vyrovnaný. Před úterním úvodním utkáním doma v Edenu své svěřence upozorňoval i na soupeřovu velkou zbraň v podobě autových vhazování.

„Myslím, že to bude hodně vyrovnaný souboj. Jedná se o tým, který je hodně kompaktní. Nemá třeba takové hvězdy v kádru, ale je to hodně pracovité mužstvo. Když se na ně delší dobu díváte, zjišťujete, že mají minimum slabin a podobný rukopis jako my,“ řekl při online tiskové konferenci Trpišovský.

„Skoro všichni hráči jsou tam delší dobu pospolu. Hodně napadají. V těch zápasech v předešlých předkolech postoupili naprosto zaslouženě, byli jasně lepší. Hlavně nedostávají góly. Ten tým hraje velmi bezpečně, mají na defenzivu de facto šest hráčů,“ dodal Trpišovský.

Slavia usiluje o druhý postup do skupiny Ligy mistrů po sobě, vloni po dvou výhrách 1:0 vyřadila rumunskou Kluž. „Když jste krok od Ligy mistrů, děláte pro ten cíl maximum. Platí to ale nejenom pro nás, ale i pro našeho soupeře. Před 14 dny udělali hráče za dva a půl milionu eur. Všichni v klubu si uvědomujeme, že jsme krok od Ligy mistrů, že jsme blízko,“ prohlásil Trpišovský.



Předloni slávisté v Evropské lize hráli s jiným dánským týmem Kodaní. Venku vyhráli 1:0 a doma remizovali bez branek. „Teď je to trošku jiný soupeř než Kodaň. Ta byla soubojovým, hodně agresivním mužstvem. Tohle je technické a kombinační mužstvo. Hrají hodně rychle, jsou velmi pohybliví,“ podotkl Trpišovský.

Svěřence upozorňoval na soupeřovy dlouhé auty. „Je to takový charakteristický rys. Jednou jsme se o tom bavili s hráči, kteří tam působili. Mají na to dokonce speciálního trenéra, ohledně techniky švihu a podobně. Dostanou do šestnáctky šest hráčů - dva stopery plus další vysoké hráče. Je to nepříjemná situace. Kdybychom ještě měli Tomáše Součka, on by každý balon odhlavičkoval. Musíme to zvládnout a najít jednoho skokana, který bude schopen ty míče zvládat,“ poznamenal Trpišovský.

Stejně jako vloni v úvodním zápase 4. předkola v Kluži bude utkání řídit trojice tureckých rozhodčích v čele s Cüneytem Cakirem. „Bude to trošku jiný zápas, než pískal v Kluži. Tam bylo hodně bouřlivé prostředí, teď to bude bez diváků. Odpískal tehdy proti nám penaltu, kterou naštěstí soupeř nedal. Měl obrovský respekt a nikdo si k němu nic nedovolil. Nechal plynout hru,“ uvedl Trpišovský.

„Je to rozhodčí, který píská nejtěžší zápasy v Evropě a bylo to vidět. V minulém zápase Midtjyllandu s Bernem jsem viděl, kolik chyb rozhodčí udělal. Teď máme jistotu kvalitního rozhodčího, který píská dobře. Navíc zbytečně nevyvolává emoce. Jsem rád, že je tam taková persona,“ dodal Trpišovský.