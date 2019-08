Miliardové přestupy? Jsou úplně mimo, já bych musel stát třikrát tolik, myslí si Ronaldo

turín V roce 2009 stál Real Madrid přestup Cristiana Ronalda z Manchesteru United v té době astronomických 100 milionů eur, tedy asi dvě a půl miliardy korun. Tehdy naprosto bezkonkurenční částka, stejně jako o čtyři roky později, když Real získal Garetha Balea z Tottenhamu.

Teď však podle Ronalda stojí 100 milionů eur sice nadějný, ale naprosto neprověřený hráč.

„Dnes se platí sto milionů eur za hráče, který ještě nic nedokázal,“ smutnil útočník Juventusu Turín v rozhovoru pro portugalskou televizi TVI.

Poukazuje na příklad 19letého portugalské naděje Joaa Felixe, za kterého Atlético Madrid zaplatilo Benfice Lisabon 120 milionů eur (přes 3 miliardy eur).

Joao Felix je po Neymarovi a Mbappém třetím nejdražším fotbalistou

Podle 34letého Ronalda se vše změnilo poté, co Paris St. Germain v roce 2017 zaplatil Barceloně rekordních 222 milionů eur (téměř šest miliard) za Brazilce Neymara.



V zrcadle této částky prý kluby za 100 milionů eur kupují i hráče, kteří podle předváděných výkonů takovou cenu nemají.

Třeba nejdražší bek Harry Maguire, kterého v létě koupil Manchester United z Leicesteru za 80 milionů eur. Loni Chelsea, resp. Liverpool získal gólmany Kepu Arrizabalagu a Allisona Beckera za 70 milionů eur.

„Brankáři a stopeři, ty ceny jsou prostě mimo, s tím nesouhlasím. Ale takový je dnes svět, ve kterém žijeme,“ zoufá si Ronaldo.



„Podle toho, jak se dnes fotbal dělá, je těžké vypočítat, kolik bych stál, kdybych byl dnes mladší. Hodně se dbá na potenciál, budoucnost hráče. Dnes má hráč hodnotu 100 milionů eur, i když ještě nic nedokázal,“ pokračoval.

„Jestliže má dnes brankář hodnotu 80 milionů, jestliže by mi bylo pětadvacet a měl bych za sebou to co v těch letech, musel bych stát třikrát čtyřikrát tolik. Najdete fotbalistu, který by měl víc rekordů než já? Nemyslím si,“ dodal Portugalec.

Když loni v létě odcházel ve 33 letech z Realu do Juventusu, stál ještě o 23 milionů eur více než v roce 2009 při rekordním přestupu.



„Moje motivace je posedlost úspěchem, to přiznávám. Ale je to dobrá posedlost, ne? Vím, že patřím do historie fotbalu. Vím, že jsem jeden z nejlepších. Klidně bych mohl za rok skončit, peněz jsem vydělal dost. Ale taky můžu hrát do čtyřiceti. Pořád mě baví získávat trofeje, týmové i individuální, hledat nové výzvy. Pořád mám motivaci. Až ji mít nebudu, skončím.“

Ronaldo jako jediný na světě vyhrál tituly v anglické, španělské a italské lize. K tomu v roce 2016 vyhrál s Portugalskem mistrovství Evropy. Navíc vyhrál hned pětkrát Ligu mistrů. Povede se mu to v této sezoně i v barvách Juventusu?