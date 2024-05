Messiho show v MLS. Za poločas zařídil šest branek, pětkrát asistoval

Bilance šestatřicetiletého Messiho, jenž do floridského klubu přišel loni v létě po konci angažmá v Paris St. Germain, je skvostná. Ve svých osmi odehraných zápasech této sezony MLS dal deset gólů a přidal 12 asistencí. Čtyři duely Miami přitom zmeškal kvůli svalovému zranění.

„Další důležitá domácí výhra, abychom mohli pokračovat v naší dobré sérii,“ napsal Messi na instagram. Bývalý spoluhráč z Barcelony Suárez nedával najevo, že by byl jeho výkonem zaskočený. „To, co jsme dneska viděli, asi mnoho lidí překvapí, protože to ve fotbale normálně nevídáme. Ale mě jako spoluhráče, a protože ho dobře znám, něco takového nepřekvapilo,“ řekl. „Leo nám to všem hodně usnadňuje,“ dodal.

Messiho asistence na třetí branku Miami:

Rekordní Messiho večer si užil i Martino. „Možná se to může zdát jako nadbytečné, ale vždycky tvoří historii. Pokud něco chybělo, bylo to přesně tohle - podílet se na šesti gólech,“ řekl argentinský kouč, jehož svěřenci dali všechny góly ve druhém poločase.

Messiho galapředstavení v sobotu proti Red Bulls sledovalo na domácím stadionu 21.500 diváků. Se Suárezem se hvězdný Argentinec dělí s deseti trefami o vedení v tabulce střelců.