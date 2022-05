Pohárové finále zhatila průtrž mračen, souboj Slovácka se Spartou sudí odložil

Fanoušci už byli na tribunách, hráči vyběhli z kabin k rozcvičení. Jenže několik desítek minut před plánovým výkopem v 19.00 se nad Uherským Hradištěm roztrhlo nebe.

Proudy deště udělaly z trávníku bazén.

„Rozhodl jsem o odložení kvůli nezpůsobilé hrací ploše. A není ani předpoklad, že by se počasí umoudřilo,“ říkal hlavní rozhodčí do kamer České televize.

„Hřiště je celé úplně pod vodou, bylo by velké riziko zranění. O náhradním termínu rozhodne řídící orgán soutěže. Předběžně by to mohlo být za dva týdny 18. května,“ podotkl Szikszay.

„Pokud by se hrálo, s fotbalem by to nemělo nic společného. Mrzí nás to, ale je rozumné to odložit. Mrzí nás to kvůli fanouškům, ale počasí neovlivníme,“ řekl domácí kapitán Michal Kadlec.

Je však možné, že by se duel uskutečnil už ve čtvrtek 5. května. Jenže to nechtěla Sparta kvůli nedělnímu ligovému utkání v Plzni.

Takže rozhodne fotbalová asociace.

„Padly nějaké možnosti, ale se čtvrtkem měla Sparta problém,“ poznamenal delegát Jan Zahradník.

„Je to škoda. Když už je tady všechno nachystané, bylo by to nejlepší řešení,“ poznamenal domácí kapitán Michal Kadlec.

Fotbalisté vyběhli na hřiště, kopli do míče, ale ten se zastavil. „Byl jsem pár minut na hřišti, všude stála voda. Hrát by se nedalo,“ líčil sparťanský gólman Milan Heča. „Moc jsem se těšil, přijelo hodně lidí. Je to škoda hlavně kvůli fanouškům. Pro nás pro hráče odložení komplikací není.“

Sparťané vyšli ven před tribunu za bránou, aby pozdravili početné zástupy svých příznivců. Záložník Lukáš Haraslín a útočník Tomáš Čvančara se poté proti tribuně rozběhli, skočili a svezli po mokrém trávníku po břiše, aby fanoušky aspoň nějak pobavili.

„Jestli jsem něco takového zažil? Za čtrnáct let, co rozhoduji ne. Aby nám přes vstupní dveře zatékala voda až do kabiny rozhodčích, to jsem opravdu nezažil,“ doplnil hlavní sudí.

Vstupenky na odložené finále zůstávají v platnosti. Fanoušci zároveň mají možnost lístky vrátit a získat zpět plnou cenu.

Slovácko ve finále potřetí, Sparta podvanácté

Slovácko je ve finále poháru potřetí, ještě neuspělo. Sparta by osmým vítězstvím vylepšila vlastní rekord. Čtyřikrát ve finále neuspěla.

Slovácko prohrálo finále v letech 2005 a 2009, v druhém případě dokonce jako druholigové mužstvo.

Na jeho stadionu, který byl dopředu vyprodán, se finále pořádá proto, že v tabulce koeficientů poháru za léta 2017 až 2021 je na tom hůř než Sparta.

Spartě se před finále uzdravil Adam Hložek, který měl v minulých dnech svalové potíže. V sestavě byl i kapitán Bořek Dočkal a středopolař Michal Sáček. Chytá opět Milan Heča, který je místní.

Kromě trofeje se hraje také o výhodnější nasazení v předkolech Konferenční ligy. Vítěz MOL Cupu má jistotu třetího předkola, poražený půjde do druhého.

A pozor, existuje i solidní naděje, že přeskočí do lepší Evropské ligy. Musí však být splněna jedna ze dvou podmínek:

1. Letošní vítěz Konferenční ligy si ze své soutěže zajistí postup do jakékoli fáze Ligy mistrů, nebo Evropské ligy (Feyenoord, nebo Marseille, případně AS Řím).

2. Vítěz Evropské ligy si ze své soutěže zajistí postup do Champions League mimo mistrovskou část kvalifikace, nebo do Evropské ligy. (Rangers, nebo Lipsko, případně West Ham).