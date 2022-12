Anglie – Senegal 3:0, jasná záležitost, ve čtvrtfinále čeká Francie

Fotbalisté Anglie oslavují po výhře nad Senegalem postup do čtvrtfinále mistrovství světa. foto: AP

Klidně mohli po půlhodině prohrávat 0:2. To by ale Senegalci museli proměňovat své šance, a to se nestalo. Naopak Angličané byli v těch svých precizní, i proto jasně ovládli osmifinále fotbalového mistrovství světa 3:0 a po gólech Hendersona, Kanea a Saky postoupili mezi osm nejlepších. Ve čtvrtfinále na Anglii čekají mistři světa z Francie.