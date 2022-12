Francie – Polsko 3:1, srdnatý boj nestačil, dvěma góly rozhodl Mbappé

Dovolte jednu statistiku na úvod.

Pokud Francie postoupila do osmifinále na fotbalovém mistrovství světa, nikdy v historii neprohrála. Na druhé straně Polsko v Kataru ve třech zápasech vstřelilo jen dva góly.

I z toho bylo zřejmé, kdo byl jasným favoritem osmifinálového duelu.

A statistika tentokrát nelhala, Francouzi po vydřené výhře 3:1 jdou turnajem dál, ve čtvrtfinále narazí na vítěze duelu Anglie – Senegal.

Byť jednoduše to hlavně v první půli nevypadalo.

Poláci totiž hráli mnohem odvážněji než třeba při zápase s Argentinou, kde nevystřelili na bránu, nebyli vůbec nebezpeční. S Francií se pouštěli do otevřené bitvy, rozhodně se jí nezalekli. Působili klidně na balónu, nezbavovali se ho.

Chvílemi měli dokonce větší držení míče než Francouzi.

I proto si v první půli vypracovali plno šancí.

Jenže v každé selhali.

Hlavně obří trojšance bylo škoda. To se zleva nebojácně do vápna prodral Bereszyňski, dal míč pod sebe na Zielińského, který nejprve trefil Llorise, pak francouzského obránce, než se míč dostal k Frankowskému, a i jeho střelu vykopl z brankové čáry francouzský zadák.

Obrovské štěstí pro favorita.

A možná zlomový moment, protože krátce poté poprvé Francouzi udeřili.

Giroud zůstal na chvíli na hranici vápna sám, pohotovou přihrávkou ho našel Mbappé a zkušený forvard se nemýlil, uklidil míč na zadní tyč.

Svou 52. brankou v reprezentaci překonal 13letý rekord legendárního Thierry Henryho a stal se nejlepším střelcem Francie v historii.

„Překonat Thierryho je splněný sen. Je to výjimečné i tím, že se mi to povedlo během mistrovství světa. Hodně lidí mi připomínalo, že jsem blízko, tak teď to můžu hodit za hlavu a soustředit se plně na úspěch týmu,“ uvedl po zápase šestatřicetiletý útočník AC Milán.

Dal gól do šatny, který favority přece jen trochu uklidnil.

Do druhé půle už totiž vstoupili lépe Francouzi, kteří několikrát zahrozili a Mbappého tečovaná rána šla jen kousek vedle. Druhý gól, navíc nůžkami, dal pak Giroud, ale bohužel pro něj až po odpískání faulu Varana. Francouzský útočník to pak zkoušel i tečí, ale míč šel pár desítek centimetrů vedle tyče.

I tak to bylo hlavně obléhání polské brány a čekání na další gól.

Ten přišel v 74. minutě, kdy si démon Mbappé převzal míč na levé straně vápna. Srovnal si ho, nezazmatkoval. Místo toho zamířil a pak ho čistým vnitřním nártem poslal nechytatelně pod břevno.

Odpor polských fotbalistů víceméně ustal, čehož Francouzi ještě jednou využili v prodloužení, kdy se Mbappé objevil na stejném místě a tentokrát zamířil přesně na zadní tyč.

Dal svůj pátý gól na tomto šampionátu, devátý na mistrovství světa celkově, čímž už teď, v 23 letech překonal i Lionela Messiho a Cristiana Ronalda.

Hrdina zápasu.

Lewandowski pak v poslední minutě nastavení nadvakrát z penalty už jen kosmeticky upravil skóre na 3:1.

Poláci úřadující mistry světa nezastavili.