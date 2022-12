Japonsko – Španělsko 2:1, další překvapení, do osmifinále postupují oba

Běžela teprve 11. minuta, když César Azpilicueta poslal zprava nadýchaný centr do vápna, kde si ho našel Álvaro Morata a hlavou ho razantně poslal nechytatelně do brány.

Splatil tak důvěru Luisi Enriquemu, který ho do posledního zápasu ve skupině poslal hned od začátku.

„Vždycky mi věřil. Ve chvílích, kdy mě mnozí zatracovali, tak on za mnou stál. Jsem rád, že mu to teď můžu splácet,“ říkal španělský střelec.

Prosadil se i ve třetím utkání na šampionátu a se třemi góly se dotáhl do čela tabulky střelců.

Španělé dlouho hráli svůj klasický fotbal.

Snažili se být co nejvíc na balónu, hlavně středová řada z Barcelony – Gavi, Busquets, Pedri – dirigovala nekonečné kombinace ze strany na stranu. Japonci občas nevěděli, kde jim hlava stojí.

Po prvních 20 minutách měli Španělé 86procentní držení míče!

Naprostá dominance, byť ne gólově vyčíslena. Vlastně žádné další velké šance Španělé ani v první půli neměli, hráli možná až moc profesorsky, což jak se ve druhé půli ukázalo, je mohlo mrzet.

Japoncům totiž podobně jako v zápase s Německem vyšlo střídání. Doan jen tři minuty poté, co se dostal na hřiště poslal z dálky ránu levačkou. Míč letěl k tyči, ale chytat se dal, Simon ho každopádně nedokázal vyškrábnout, bylo srovnáno.

No a jen o tři minuty později se Japonci radovali znovu.

Mitoma zachránil míč o pár centimetrů na hrací ploše, poslal ho zpátky před branku, kde ho do sítě dorazil Tanaka. Snad dvě minuty trvalo, než gól posvětil i videorozhodčí a Asiaté se mohli radovat.

Španělé se následně snažili hru zrychlit, víc se tlačit do vápna. Enrique do zápasu poslal to nejlepší, co měl – Torrese, Asensia, Fatiho i Albu.

Nic z toho ale nepomohlo.

Japonci se tak postarali o další překvapení šampionátu, když po Německu porazili i Španěly a navázali na osmifinálovou účast z minulého šampionátu.

„Všichni mluví o zázraku, ale já to tak nevidím. Byli jsme agresivnější, zasloužili jsme si vyhrát. Teď chceme poprvé v historii postoupit do čtvrtfinále,“ řekl po utkání střelec vítězného gólu Tanaka.

„Mrzí mě to, chtěl jsem skupinu vyhrát. Tenhle zápas pro nás musí být varováním. Musíme hrát lépe,“ řekl kouč Španělů Enrique.

V osmifinále Japonci narazí na Chorvaty, Španělé se střetnou s Marokem.