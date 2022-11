Španělsko – Německo 1:1, smírný souboj velikánů, blamáž odvrátil Füllkrug

Ruce v dlaních, nechápavé výrazy, kroucení hlavami.

Nejčastější obrázky německých fanoušků na letošním fotbalovém mistrovství světa v Kataru. Ono se není co divit. Až do 83. minuty to totiž vypadalo, že čtyřnásobní mistři světa budou mít z úvodních dvou zápasů 0 bodů.

Nejprve prošustrovali zápas s Japonskem, kterému podlehli 1:2 a málem prohráli i se Španělskem.

Jen díky Niclasi Füllkrugovi, který deset minut před koncem srovnal, ještě stále mohou pomýšlet na postup ze skupiny.

„Každý fotbalový fanoušek si dnes přišel na své. Týmu patří velká poklona. Udělali jsme teprve první krok, druhý nás čeká proti Kostarice,“ řekl Flick v rozhovoru pro televizi ZDF.

Španěly dostal do vedení střídající Alvaro Morata.

V zápase už se přehoupla 60. minuta, když si vždy útočně laděný levý bek Jordi Alba převzal míč na svém tradičním místě na levém křídle. Po zemi ho poslal do vápna na přední tyč, kde nabíhal Morata, který byl na hřišti sotva pět minut.

Zkušený střelec předběhl Süleho a poslal míč nechytatelně do branky, Manuel Neuer byl bez šance.

Zděšení pro německé fanoušky i hráče.

Zvlášť, když o pár minut později nesrovnal Musiala, který pohrdnul obrovskou šancí, do které se dostal po přihrávce Saného. Volil razanci místo přesnosti, což se 19letému fotbalistovi vymstilo.

Němci to neměli jednoduché.

Číst sociální sítě a německé noviny, to po prvním zápase s Japonskem bylo jen pro silné povahy. Snesla se na ně obrovská vlna kritiky a před druhým zápasem se Španělskem se sami dostali pod enormní tlak.

Potřebovali bodovat, aby postup ze skupiny měli ve vlastních rukou a jako kdyby to na ně sem tam přece jen dolehlo.

Asi i proto už v sedmé minutě nebezpečně střílel Dani Olmo. Z osmnácti metrů z levé strany vypálil štiplavou ránu, kterou Neuer vytěsnil jen na břevno.

Alba pak z dálky mířil pár centimetrů vedle branky.

Po krásné kolmé přihrávce se ve slibné palebné pozici ocitl na hranici vápna Torres, ale zpracoval si míč pod nohu a střelu mu zblokoval Raum, později zase Musiala. Torres měl i největší šanci Španělů, kdy po brejku dostal balón sám před Neuera, bránu ale netrefil a stejně by z toho byl ofsajd.

Tak či tak, německá obrana nevypadala v nejlepší kondici, spíš rozhozeně, nejistě. Ten vždycky tak perfektně promazaný stroj tentokrát spíše rachotil, a ne a ne se rozjet.

Snažil se agilní Musiala, který svým driblingem působil Španělům velké problémy, po levé lajně létal neúnavný Raum. Naopak úplně neviditelný byl Gündogan, který na hřišti působil hodně ztraceně, skoro nebyl u míče.

Dvě největší šance Německa v první půli vlastně ani šancemi nebyly, protože je odvál ofsajd – včetně Rüdigerova gólu hlavou ze standardky.

Obrovitý stoper byl po hříchu nejnebezpečnějším Němcem v první půli. Jednou pálil vysoko nad, pak zase po další standardce z pravé strany vápna přímo do Simonových rukavic.

Velkou šanci pak měl i Kimmich, který dostal od Gündogana přihrávku na penaltový puntík, slabou střelou ale balón za Simónova záda neuklidil.

Až střídající Füllkrug německé fotbalisty vysvobodil. Trochu se štěstím se dostal k odraženému míči na hranici velkého vápna, napřáhl a trefil přesně pod břevno.

Stal se německým hrdinou a udržel jednoho z favoritů ve hře o postup.