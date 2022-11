Brazílie – Srbsko 2:0, dorážka i nádherný volej, Richarlison kouzlil

Dobrých 60 minut víceméně nebyl vidět.

Do kombinace se moc nedostával, šanci žádnou neměl, jako by nebyl. Jenže pak se Richarlison zjevil na správném místě a mohl se jít radovat.

Dorazil vyraženou střelu Viniciuse Jr a poslal Brazílii do vedení. A tím neskončil, Vinicius mu šajtlí z levé strany poslal nízký centr, Richarlison si míč zpracoval do vzduchu a z otočky z voleje napálil míč za záda Milinkoviče-Saviče.

Gól šampionátu?

Tak či tak, zklidnil favorita, který se dlouho trápil. Přitom větší palebnou sílu už do úvodního zápasu Brazilci ani nasadit nemohli.

Na hrotu bombarďák Richarlison, na krajích rychlíci Vinicius s Raphinou a ze středu to všechno dirigoval kouzelník Neymar.

Papírově obrovská síla, čekala se velká samba, jenže ta se rozhýbávala pomalu.

Prvních 15 minut nepřišla na žádné straně ani jedna střela.

Ani na branku, ani mimo, nedopočítali byste se ani žádného pokusu o ni. Hrálo se jen od šestnáctky k šestnáctce, oba týmy se spíš oťukávaly, jen Neymar zkusil zaskočit Milinkoviče-Saviče přímo z rohu, marně.

Srbové se vůbec nezalekli, naopak. Hráli tvrdě, místy až agresivně, brazilské hračičky rychle dostupovali, nedávali jim moc místa na vymýšlení a Brazilcům vázla finální fáze.

Systém, kterým hráli, na Jihoameričany platil.

Do ojedinělé šance se dostal Raphinha, když si nejprve narazil na pravé straně šestnáctky, pak zkoušel míč kroutit na zadní tyč, ale placírkou po zemi trefil jen gólmana. Byl to znovu on, kdo se hned na začátku druhého poločasu zjevil sám před brankářem, ten mu ale rychle zmenšil úhel a Raphinha napálil jen do něj.

Alex Sandro se na to po 60. minutách nemohl dívat, tak napřáhl z dobrých 25 metrů a vypálil jedovatou ránu. Bohužel pro Brazilce jen do tyče.

Až Richarlison rozjásal žlutě oděné fanoušky, když nejprve pohotově doklepl míč do branky po akci Neymara a střele Viniciuse a pak si sám zatančil sambu v šestnáctce, když přidal druhý gól z úžasného voleje.

První krok Brazilci zvládli.