Portugalsko – Ghana 3:2, slepené góly favorita rozhodly, Ronaldo má rekord

Až do 63. minuty to vypadalo na další, už pátý nezáživný zápas, který skončí 0:0.

Jenže pak se Cristiano Ronaldo v šestnáctce prodral za míčem, ťukl si ho před sebe ve chvíli, kdy ho lehce přes kotník nakopl ghanský stoper Salisu. Spadl, rozpřáhl ruce a sledoval rozhodčího.

A ten měl jasno – pokutový kop!

Hodně přísný vzhledem k faulům, které do té doby rozhodčí Elfath nepískal, přesto podle zpomalených záběrů správný.

Ronaldo ho bez problémů proměnil, stal se prvním fotbalistou, který skóroval na pěti různých mistrovství světa a hlavně – nasměroval Portugalsko k důležité výhře.

Byť jednoduché to nebylo.

Trvalo totiž jen osm minut, než se agilní Kudus rozběhl po levé straně, dostal se až do pokutového území, poslal míč pod sebe, kde ho do branky doklepnul kapitán André Ayew a srovnal skóre.

Jako kdyby se těmi góly otevřely stavidla.

Co do té doby ani jednomu týmu nešlo, to najednou začalo vycházet. Po dalších pěti minutách vymyslel parádní přihrávku Bruno Fernandes, uvolnil Joaa Félixe, který šancí nepohrnul a vrátil Portugalcům vedení.

O tři minuty později šikula Fernandes kouzlil znovu, tentokrát v pokutovém území našel Rafaela Leaa, který míč uklidil na zadní tyč.

Konec ghanského odporu?

Ani náhodou, ke zablokovanému centru se dostal Bukari, který hlavou v 88. minutě snížil na 3:2 a v poslední minutě devítiminutového nastavení mohl srovnat Iňaki Williams.

Na něj totiž zapomněl portugalský gólman Costa, položil si míč před sebe, když zpoza něj Williams vystartoval, ale uklouzl a míč do branky nedostal.

Infarktový závěr, přitom Portugalci si dlouho počínali hodně s přehledem. Jen občas půjčili Ghaňanům míč a ti, když už se k němu dostali, často nic zajímavého nevymysleli a po pár přihrávkách o něj zase přišli.

Hlavně v prvním poločase byl vidět velký rozdíl v kvalitě, Portugalci hráli hezky, předváděli kouzelné kombinace, byť bránu Ati-Zigiho až tak neohrožovali.

Chyběla tomu větší přesnost, preciznost, možná i štěstí.

Hlavně v případě Ronalda.

Ten už se v desáté minutě se dostal do první velké příležitosti, když přebral parádní přihrávku do pokutového území, balon si zpracoval a vystřelil, gólmana ale nepřekonal.

O pár minut později hrozil znovu, když skákal až do nebe, ale ani hlavou balón netrefil ideálně. Nakonec gól i dal, ale to už předtím rozhodčí odpískal přísný faul, takže se znovu vztekal.

Jen dočasně, Portugalsko nakonec k první výhře na turnaji stejně přivedl.